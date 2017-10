Ptujska urgenca vendarle bo

Sredstva zanjo so zagotovile občine in gospodarstveniki

24. oktober 2017 ob 19:10

Ptuj - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Spodnje Podravje je zbralo manjkajoča sredstva za gradnjo ptujskega urgentnega centra. Predstavniki podjetij s ptujskega so namreč ptujski bolnišnici simbolično predali ček z nekaj več kot 331.000 evrov, še 300.000 bo primaknilo 19 spodnjepodravskih občin.

Glede na to, da so zdaj končno izpolnjeni pogoji, ki jih je zahtevalo Ministrstvo za zdravje, na Ptuju ne pričakujejo več zapletov z gradnjo. Razpis za gradnjo bi lahko objavili še letos, graditi pa bi radi začeli prihodnje leto.

Gospodarstveniki in posamezniki s ptujskega so v pol leta zbrali 331.000 evrov. "Ko se v gospodarstvu nekaj odločimo, to tudi naredimo in tudi prevzamemo odgovornost za to, kar počnemo," pravi Marko Drobnič, predsednik uprave Taluma. Predsednik uprave Perutnine Ptuj Tibor Šimonka pa dodaja: "Na vsak način mora vsak prebivalec imeti to osnovno zdrvastveno oskrbo in tukaj je država poklicana, da to zagotovi, sploh pa v obdobju, ko gospodarstvo funkcionira dobro."

Podoben znesek - 300.000 evrov bodo za urgenco zagotovile še občine v Spodnjem Podravju, ptujska bolnišnica pa 250.000. 2,5 milijona evrov bo prispevala država. Po zadnjih ocenah je namreč vrednost ptujske urgence 3,4 milijone evrov. Graditi naj bi jo začeli pomladi.

Polovico vseh zbranih sredstev v akciji, ki so jo začeli aprila, je prispevalo sedem lokalnih podjetij - poleg Taluma, Perutnine Ptuj in Finakosa še Re-mont, Cestno podjetje Ptuj, Silkem in Gradbeno podjetje Drava Ptuj.

Med občinami bo največji delež pokrila ptujska, dobrih 82.000 evrov, glede na število prebivalcev ji sledi Ormož s skoraj 44.000 evri, po več kot 10.000 evrov bodo dodale tudi občine Kidričevo, Videm, Majšperk, Markovci, Hajdina, Gorišnica in Dornava.



"V terminskem planu, ki ga imamo, bi morala biti gradnja zaključena v novembru, decembra prevzemi, konec leta pa začetek delovanja urgentnega centra," napoveduje direktor Spolšne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj Andrej Levanič.

S tem pa bo končno tudi okoli 140.000 prebivalcev iz Spodnjega Podravja deležno enake zdravstvene oskrbe kot ostali Slovenci.

