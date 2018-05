S čistimi rokami nad sepso

Ob mednarodnem dnevu higiene rok

5. maj 2018 ob 13:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Čiste roke so ključnega pomena za preprečevanje prenosa okužb v zdravstvu: pomembno je predvsem razkuževanje rok, tako zdravstvenih delavcev kot tudi samih bolnikov in obiskovalcev.

Ob mednarodnem dnevu higiene rok vsako leto 5. maja potekajo kampanje zdravstvenih delavcev o pomenu čistih rok za zdravje ljudi. Ustrezna higiena rok je namreč ključnega pomena pri preprečevanju prenosa okužb in širjenja nalezljivih bolezni. Letos se mednarodni dan osredotoča na preprečevanje nastanka sepse z doslednim izvajanjem higiene rok.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da je za zmanjšanje pojava sepse prvi korak izvajanje preventivnih ukrepov, povezanih z zdravstveno oskrbo, pri čemer je ključnega pomena prav dosledno izvajanje higiene rok. Za povečanje verjetnosti preživetja pa je pomembno pravočasno ter ustrezno klinično zdravljenje sepse z optimalno uporabo protimikrobnih sredstev in boj z odpornostjo proti antibiotikom. Nabor ukrepanja je zelo širok in zahteva multidisciplinaren pristop, so zapisali.

Za oznamovanje letošnjega mednarodnega dneva higiene rok so pripravili plakate, namenjene predstavnikom bolnikov, zdravstvenim delavcem in vodstvom zdravstvenih institucij. Z njimi opozarjajo, da je v njihovih rokah, da preprečijo sepso v zdravstvu. Ob plakatih pa bodo v posameznih bolnišnicah na pomen izvajanja higiene rok opozarjali tudi na stojnicah.

"Ples rok" v pediatrični kliniki

Da se bodo akciji pridružili, so tako sporočili z ljubljanskega kliničnega centra in jeseniške bolnišnice, v obeh bodo na dan spomnili v ponedeljek, 7. maja. Pediatrično kliniko bodo obiskali otroci iz vrtca, ki se bodo na promocijski stojnici seznanili, kako pomembno je imeti čiste roke, da ostaneš zdrav, tudi ko prideš na obisk v bolnišnico. Zaposleni pediatrične klinike pa ob 12.30 vse vabijo v avlo klinike na "ples rok".

Promocijske stojnice bodo tudi v avli glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, na polikliniki in v preddverjih vseh dislociranih klinik, kjer bodo s higieniki sodelovali dijaki Srednje zdravstvene šole in študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ter ljubljanske zdravstvene fakultete. V UKC-ju pa ta dan pripravljajo tudi predavanje o pomenu čistih rok pri preprečevanju sepse v zdravstvu.

Posebna stojnica, na kateri bodo opozarjali na pomen higiene rok, bo v ponedeljek med 9. in 12. uro tudi v jeseniški bolnišnici.

G. K.