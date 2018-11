Na zdravljenje pljučnega raka v Sloveniji Rajerjeva gleda optimistično. Pred desetimi leti je bila na voljo samo kemoterapija, ki je slabo učinkovala, danes pa imamo tarčna zdravila in imunoterapijo, ki precej izboljša diagnozo teh bolnikov, je pojasnila. Poleg tega imajo bolniki veliko manj stranskih učinkov kot pri kemoterapiji. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Za pljučnim rakom letno z... Dodaj v

S pravočasno diagnozo do 60-odstotne možnosti ozdravitve raka pljuč

Najbolj smrtonosni rak

28. november 2018 ob 23:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Sloveniji za pljučnim rakom vsako leto zboli okoli 1.400 ljudi. Medtem ko število novih primerov pri moških upada, pa pri ženskah še vedno narašča, opozarjajo v Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije.

Čeprav bolezen še ni popolnoma ozdravljiva, pa je s pravočasno ugotovitvijo diagnoze možnost ozdravitve teh bolnikov 60-odstotna.

Kot je na novinarski konferenci ob mesecu ozaveščanja o raku pljuč povedal predsednik društva Mirko Triller, pljučni rak ni več tabu, ampak počasi prehaja v kronično obolenje. "Zelo smo veseli že 60-odstotne ozdravitve teh bolnikov, če se pravočasno ugotovi diagnoza," je pojasnil Triller in dodal, da so uspehi pri zdravljenju te bolezni, tesno povezane s kajenjem, iz meseca v mesec boljši.

Še bolj bi po njegovih besedah napredovali, če bi bila tudi laična javnost nekoliko bolj seznanjena s tem in bi tako razbijala stereotipe o rakih. "Je pa res, da je raka vedno več, bolniki so bolj ali manj stigmatizirani, pojavlja se depresija," je dejal in opozoril na "črno piko" oziroma spletne forume, kjer je po njegovem mnenju veliko lažnih informacij.

Pljučni rak najbolj smrtonosen med raki

"Pljučni rak je še vedno ubijalec številka ena med raki. Na začetku bolezen nima specifičnih simptomov, zato je pomembno zgodnje odkrivanje in predvsem zdravljenje pljučnega raka," je poudarila onkologinja Mirjana Rajer s Klinike Golnik. Kot je navedla, nikoli ni dovolj poudarjati, kako sta pljučni rak in kajenje povezana. V bistvu današnje število bolnikov s pljučnim rakom po njenih navedbah odraža kadilske navade 20 ali 30 let nazaj. Če bomo zmanjševali kajenje, bo čez 20, 30 let tudi manj bolnikov s pljučnim rakom, je ocenila.

"A vedno bo nekaj ljudi, denimo okrog 15 odstotkov, ki niso nikoli kadili, niti niso bili izpostavljeni pasivnemu kajenju, zbolelo za pljučnim rakom. Ne vemo točno, kaj na to vpliva, morda zunanji dejavniki, genetika," je dejala in poudarila pomen zgodnjega odkrivanja ter zdravljenja bolezni.

Tarčna zdravila in imunoterapija

O življenju s to boleznijo sta spregovorila tudi bolnika s pljučnim rakom. Njuno sporočilo bolnikom je, naj poskušajo dejavno živeti še naprej, predvsem pa naj se o tej smrtonosni bolezni pogovarjajo s svojci, prijatelji in sodelavci.

Na novinarski konferenci so predstavili še novo spletno stran društva, s katero želijo prispevati k lažjemu spoprijemanju in premagovanju bolezni ter boljšemu obvladovanju pljučnega raka v Sloveniji.

B. R.