S projektom Šilih do hitrejših sankcij za zdravniške napake

Preprečiti želijo vsakršne nejasne okoliščine smrti

24. december 2016 ob 19:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Če se je država s projektom Lukenda zavezala k skrajšanju sodnih zaostankov, se s projektom Šilih zavezuje k učinkovitejšemu ugotavljanju odgovornosti v primerih zdravniških napak.

Ta mesec se je po 23 letih z mediacijo, v kateri je sodelovalo pravosodno ministrstvo, končala zgodba iskanja pravice za družino Šilih, ki je zaradi zdravniške napake izgubila sina. Šilihova sta letos po 2 desetletjih pravdanja prejela opravičilo bolnišnice ter odškodnino, država pa se je v poravnavi zavezala, da bo vzpostavila sistem z jasno sledljivimi medicinskimi postopki, s tem pa tudi več odgovornosti ter hitrejšo sodno pot, je za TV Slovenija poročala Nataša Markovič.

Projekt Šilih pomeni nov sistem sledljivosti medicinskih postopkov, odkrivanja napak ter hitrejšo sodno obravnavo. Bolnišnice bodo morale sprejeti protokole, smernice in natančna pravila, iz katerih bo razviden natančen potek zdravljenja. "Točno se bo vedelo, kdo mora v postopku zdravljenja kaj storiti in kako se odzvati, da se zlo prepreči, še preden se zgodi," je dejala Tina Brecelj, državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje.

S tem bodo preprečili nejasne okoliščine smrti, ki so se denimo zgodile v primeru Radan, saj bodo z novim načinom uvedli natančno poročanje, popisovanje ter sledenje vsem medicinskim postopkom. Po besedah Brecljeve bo verjetno, po vzoru tujih držav, določeno, da odsotnost natančnih zapisov avtomatično pomeni odškodninsko odgovornost.

Prednostna obravnava

Ko se bo razkrilo, kdo je kriv za morebitno smrt pacienta, bodo postopki stekli hitreje tudi na sodišču. "Zaveza pravosodnega resorja je dogovor, da ko je na mizi človeško življenje, takšne zadeve obravnavajo prednostno po načelih trdnega procesnega vodstva, kot je to značilno za specializirane kazenske zadeve," je še pojasnila sekretarka.

V primeru Šilih se je namreč zamenjalo 6 sodnikov, v 23 letih pa starša pravice po redni sodni poti nista našla vse do letos, ko sta spor rešila s poravnavo. Odvetnik in mediator Janez Starman, ki je sodeloval v primeru Šilih, nov projekt opisuje tako: "Postopek ugotavljanja morebitnih napak bo hitrejši, učinkovitejši in transparentnejši".

Primer, ko družina zaradi zdravniške napake neuspešno išče pravico 23 let, se naj tako ne bi več ponovil.

VIDEO Hitrejše in boljše reševanje zdravniških napak

G. K.