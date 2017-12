Šabedra podpirata le SMC in Kolar Celarčeva

Kadrovanje v ljubljanskem UKC-ju

14. december 2017 ob 17:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Imenovanje Aleša Šabedra za prvega moža UKC Ljubljana je v politični in strokovni javnosti naletelo na kritike, saj novi v. d. generalnega direktorja nima niti izkušenj v zdravstvu niti izkušenj z vodenjem tako velikih organizacij.

Z izborom sta tako zadovoljni le ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in stranka SMC, ki ji pripada. Po mnenju ministrice je z imenovanjem Aleša Šabedra presekan gordijski vozel v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. "To je pomemben korak k stabilizaciji razmer v našem največjem javnem zdravstvenem zavodu. Verjamem in upam, da je to dobro tako za zavod kot za zaposlene, predvsem pa za bolnike," je sporočila v izjavi za medije.

Med političnimi strankami so zadovoljni s takšnim imenovanjem le v SMC-ju. Po njihovem mnenju je Šabeder odlična izbira. Šabeder se je v preteklosti omenjal tudi kot kandidat SMC-ja za šefa DUTB-ja.

Po besedah poslanca SMC-ja Janija Möderndorferja je pomembno, da direktor tako velikega sistema pozna ekonomiko delovanja, za vse drugo pa ima strokovnega direktorja. "Ne recite, da mora biti še zdravnik," je dodal. Upa pa, da Šabeder ne bo ponovil napake zdajšnjega generalnega direktorja Andraža Kopača, "ki je podlegel strokovni direktorici za področje zdravja". Kopača je svet UKC-ja v sredo krivdno razrešil.

Za poslanca DeSUS-a Tomaža Gantarja je odločitev za Šabedra razočaranje. V času, ko imamo velike težave v zdravstvu "po zaslugi odločitev SMC-ja in ministrice", je bila po njegovem mnenju ponovno sprejeta odločitev, ki ne pomeni nič dobrega za UKC. Da Šabeder nima referenc s področja zdravstva, je neresno in neodgovorno, je opozoril.

Poslanka SD-ja Bojana Muršič je do Šabedra zadržana, saj se je v preteklosti izkazalo, da mora biti imenovanje na tako pomembno funkcijo zelo premišljeno. Boji se, da se lahko zgodba s Kopačem ponovi, ne želi pa prezgodaj soditi. Muršičeva se strinja, da bi moral Šabeder predstaviti vizijo vodenja zavoda. Njegovih vodstvenih sposobnosti sicer ne pozna, meni pa, da mora tako velik zavod voditi človek, ki pozna zdravstveni sistem.

Tudi opozicija kritična do imenovanja

Poslanka SDS-a Jelka Godec Šabedra ne pozna, presenečena pa je nad tem, da so svetniki na isti seji razrešili Kopača in imenovali v. d. direktorja. Ministrica je po njenem mnenju že vedela, koga bo nastavila iz nabora kadrov SMC-ja. Godčeva meni, da mora kandidat za vodenje UKC Ljubljana prepričati z delovnimi izkušnjami in programom, o čemer pa pri kandidaturi Šabedra ni bilo niti govora. Spomnila je, da naj bi svetnike prepričal z življenjepisom.

Poslanec NSi-ja Jernej Vrtovec je poudaril, da je odgovornost za prihodnost UKC Ljubljana pri vladi, ki ima v svetu UKC-ja večino članov. Ocenil je, da gre za ponavljanje napake s Kopačem. Po besedah Vrtovca je nekoliko grenak priokus pri tem, da lahko nekdo, ki nikoli ni delal v zdravstvu, kar čez noč postane direktor UKC Ljubljana z več tisoč zaposlenimi in s kompleksnimi težavami. V NSi-ju Šabedru dajejo priložnost, pričakujejo pa, da bo predstavil svojo vizijo za normalizacijo razmer v UKC Ljubljana.

Poslanec Levice Miha Kordiš upa, da se moti, ampak da je to "videti kot kadrovski bankrot SMC-ja". "Direktor najpomembnejše zdravstvene ustanove v državi je lahko samo nekdo s podporo zaposlenih in brezhibnim programom za izhod UKC Ljubljana iz krize," je poudaril.

Tudi vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek na vrhu UKC Ljubljana pričakuje nekoga, ki bo poleg vodstvenih sposobnosti imel tudi kariero na zdravstvenem področju. "Da ve, kako se rešujejo čakalne vrste, javna naročila in upravljanje bolnišnic ter odnos do zdravnikov in zdravniškega osebja," je pojasnil.

Kuštrin: To je politična odločitev

Kritični so tudi v zdravstvenih sindikatih. Predsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Konrad Kuštrin je dejal, da je glede na Šabedrove reference njegovo imenovanje na vrh UKC-ja izključno politična odločitev. "Ne bi mu želel delati krivice, ampak UKC je največje podjetje v državi in moral bi ga voditi nekdo, ki zelo dobro pozna zdravstvo in ima izkušnje z vodenjem tako velikih ustanov," je dejal. Po njegovem mnenju je "katastrofa, da politika s tako lahkoto na tako pomembne položaje postavlja takšne ljudi". Zato ravnanje politike ocenjuje za neodgovorno.

Sekretar Sindikata zdravstva Slovenije – Spukc Andrej Dočinski pa je povedal, da je bila razrešitev Kopača pričakovana, saj če ne bi razrešili njega, bi se pozornost preusmerila na ministrico za zdravje in bi morala odgovarjati za stanje v UKC-ju. Po njegovem mnenju bi bilo tudi neumno razreševati strokovno direktorico Marijo Pfeifer glede na to, da gre januarja v pokoj.

So pa začudeni nad imenovanjem Šabedra. "Da so včeraj iz prve roke, iz rokava povlekli kar enega kandidata, ki nima izkušenj z UKC-jem ali vodenjem tako velike organizacije, je nesprejemljivo," je dejal Dočinski. Po njegovem mnenju je nesprejemljivo tudi to, da je predsednik sveta Jože Golobič izjavil, da pričakuje Šabedrovo potegovanje za polni mandat generalnega direktorja UKC-ja. "Že danes govori o tem, da se ga preferira, da bo naslednji generalni direktor," je opozoril.