Se bo ministrstvo zaradi razmer na pediatriji odločilo za ukinitev programa?

Napotitev otrok s prirojenimi srčnimi okvarami v tujino bi bila za zdravstveno blagajno dražja

14. junij 2017 ob 16:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Bo zaradi novih zdrah na ljubljanski otroški kardiologiji začasno ukinjen program obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami? Bodo otroke začasno pošiljali na zdravljenje v tujino? Ministrstvo naj bi neuradno razmišljalo tudi o tem ukrepu, kar bi zdravstveno blagajno po grobih ocenah stalo najmanj dvakrat več kot doslej.

Ideja o ukinitvi obravnave otrok s prirojenimi srčnimi napakami ni nova. O njej so razmišljali že leta 2013 v času spornega sodelovanja z izraelskim kirurgom Mišalijem, nazadnje pa pred dvema letoma, ko so ugotovitve mednarodnega nadzora pokazale, da je bila varnost otrok na srčni kirurgiji v letih od 2007 do 2014 resno ogrožena. Vendar padla je strokovna odločitev o nadaljevanju programa, krepitvi povezovanja s tujino in kazalo je, da program vendarle okreva.

Še več, bili so celo nadpovprečno dobri rezultati. A ob zadnjih izjavah vodstva UKC-ja in Pediatrične klinike o 22 napačnih diagnozah na eni in 20 neprimernih zdravljenih na drugi strani so starši znova povsem izgubljeni, komu sploh zaupati. Je bolje, da so njihovi otroci operirani pri nas ali v tujini?

Slabi odnosi niso razlog za tujino

V zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) so jasni. Slabi odnosi in nesoglasja med zdravniki niso razlog, da bi nekoga napotili v tujino, pojasnjuje direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS-ju Klemen Ganziti. "Starši se morajo najprej obrniti na vodstvo znotraj klinike, potem imajo v skladu z zakonom pravico do drugega mnenja v Sloveniji, lahko se obrnejo na varuha pacientovih pravic in šele kot zadnja možnost je zdravljenje v tujini, če ni nobenega izvajalca, nobenega zdravnika, ki lahko takega otroka zdravi," pojasnjuje Ganziti.

Izčrpane morajo biti torej vse možnosti za zdravljenje otroka pri nas. Kaj pa če bo ministrstvo program morebiti začasno ukinilo? V tem primeru bodo, kot pojasnjuje Klemen Ganziti, Kliničnemu centru odvzeta vsa sredstva v ta namen, stroški zdravljenja pa se bodo najmanj podvojili: "Morate upoštevati potne stroške, velikokrat gre za posebne letalske prevoze, ker so takšna zdravstvena stanja, potrebno je spremstvo, ko vse to izračunate, je dražje in veliko neprijetneje za starše, kot če bi se otroci zdravili pri nas, zato absolutno podpiramo, da se zdravijo v Sloveniji, in pričakujemo, da bodo pristojni to čim prej tudi uredili."

Strošek srčne operacije otroka v tujini zanaša okoli 30 tisoč evrov, pri nas od devet do 17 tisočakov. Letos je bilo v tujino napotenih 15 otrok, lani 46, leto pred tem pa 28.

Snežana Ilijaš, Radio Slovenija