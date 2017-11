Se bodo zdravniki odločili za odmrznitev stavke?

Konferenca Fidesa o sestanku pri Miru Cerarju

15. november 2017 ob 07:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zdravniki bodo na izredni letni konferenci sindikata Fides odločali, ali bodo zaradi neizpolnitve zavez iz stavkovnega sporazuma ponovno aktivirali stavko, ki so jo spomladi zamrznili.

Zdravniški sindikat Fides bo na izredni letni konferenci tako odločal glede morebitne aktivacije stavke, ki je ta hip zamrznjena, kot je znano, do 27. novembra. Z napovedjo stavke sindikat drži v šahu tako ministrstvo za zdravje kot vlado, saj stavkovni sporazum, podpisan letos marca, še ni bil v celoti uresničen. Ta med drugim določa razvrščanje zdravnikov na višja delovna mesta in variabilno nagrajevanje za tiste zdravnike, ki bodo uspešni pri skrajševanju čakalnih vrst, je za Radio Slovenija poročala Helena Lovinčič.

Na ministrstvu za zdravje so dejali, da so svoj del zavez iz sporazuma izpolnili, saj po vseh javnih zavodih potekajo napredovanja v višje specialiste. Na primer, v ljubljanskem UKC-ju jih od skupaj 622 kandidatov v ta naziv napreduje polovica, na letni ravni to pomeni dodatnih 2,4 milijona evrov stroškov. Višjo plačo bo imelo tudi dobrih 3.500 zaposlenih z izhodiščnim plačnim razredom do 26. plačnega razreda, kar na leto prinese še skoraj štiri milijone dodatnih stroškov. Če napredovanja tečejo bolj ali manj gladko, pa se znova odlaga izplačilo variabilnega nagrajevanja za skrajšanje čakalnih vrst.

Stavka bi bila slaba za vse

Težave so bile pričakovane, je pojasnil predsednik Fidesa, Konrad Kuštrin. Po njegovem mnenju bi moralo biti to zajeto v zakonu o sistemu plač, vendar z drugimi sindikati ni soglasja, zato bodo predlagali spremembo stavkovnega sporazuma. Kot je po srečanju pri premierju Miru Cerarju dejal Kuštrin, bi bila stavka slaba za vlado, bolnike in zdravnike. Čeprav je dejal, da verjame, da bodo našli pot k rešitvi, pa je dejstvo, da vse zaveze iz sporazuma za zdaj niso uresničene.

Na ponedeljkovem srečanju pri Cerarju je minister Boris Koprivnikar izrazil pričakovanje, da bi do konca tedna morda našli rešitev glede sprostitve 57. plačnega razreda, zdaj najvišjega predlaga pri 60. razredu, Fides pa na drugi strani pričakuje najmanj 65. plačni razred za vrhunske strokovnjake, in to ne le zdravnike. Aktivacija stavke bi bila namreč najslabša možnost za vlado, za bolnike in tudi za zdravnike.

Kuštrin je pojasnil, da še ni povsem zaživel sistem variabilnega nagrajevanja oz. poseben vladni projekt skrajševanja čakalnih vrst. Težave so zlasti za sekundarno raven, je dejal in dodal, da nameravajo predlagati ustrezno spremembo, da bo zadeva bolj enostavna.

G. K.