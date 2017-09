Skoraj četrtina bolnikov čaka na operacije nedopustno dolgo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Vlada je namenila dodaten denar za skrajšanje čakalnih dob, a strokovnjaki pogrešajo sistemske rešitve. Foto: BoBo Sorodne novice Število bolnikov, ki čakajo nedopustno dolgo, se čedalje bolj kopiči

2. september 2017 ob 19:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Nakopičene težave v slovenskem zdravstvu bolniki najbolj občutijo, ko čakajo na specialistične preglede in zdravstvene posege, čakalne dobe so se namreč v zadnjih letih močno podaljšale.

Danes na prvi pregled v specialistični ambulanti čaka dobrih 34.000 več ljudi kot pred dobrimi tremi leti, skoraj četrtina jih na operacije in druge posege čaka nedopustno dolgo.

Čakalne dobe so se torej v mandatu sedanje vlade še podaljšale. Ministrica Milojka Kolar Celarc za to krivi staranje prebivalstva in vse več napotitev k specialistom. Čeprav je vlada zagotovila dodaten denar za reševanje te težave, nekateri strokovnjaki pogrešajo predvsem sistemske rešitve.

Zakaj so čakalne dobe iz leta v leto daljše, si lahko ogledate v spodnjem prispevku novinarke Televizije Slovenija Špele Lobe.

