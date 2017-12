Slovenskim srčnim bolnikom že vgrajujejo najmanjše srčne spodbujevalnike na svetu

V letu 2018 načrtujejo 30 vstavitev spodbujevalnika brez kirurškega reza

20. december 2017 ob 17:16,

zadnji poseg: 20. december 2017 ob 17:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V ljubljanskem kliničnem centru (UKCL) so vstavili prve srčne spodbujevalnike, pri katerih kirurški rez ni potreben. Micra spodbujevalnik namreč v srce vstavijo s pomočjo punkcije preko vene v dimljah.

Gre za najmanjši srčni spodbujevalnik na svetu, velik je kot malo večja vitaminska kapsula. Klasični spodbujevalnik zahteva vstavitev baterije v prsni koš, baterija pa je z elektrodami povezana s srcem. Nov srčni spodbujevalnik vstavijo v srce s katetrom preko vene na nogi. Nato ga pripnejo na mišico. Postopek zaključijo z odstranitvijo katetra.

Vstavitev novega spodbujevalnika je v primerjavi z vstavitvijo klasičnega manj invazivna in krajša. "Manj je tudi zapletov, spodbujevalnik pa je tudi bolj učinkovit, ker ni žepa za baterijo. Tudi lepotnega učinka ne gre zanemariti. Nekatere bolnike in bolnice moti brazgotina, ki nastane ob vstavitvi klasičnega spodbujevalnika," je prednosti opisal kardiolog Igor Zupan.

"Prav elektroda pri klasičnih spodbujevalnikih predstavlja največji problem, ker se mora prepogibati," je izpostavil kardiokirurg in predstojnik kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja v UKC Ljubljana Tomislav Klokočovnik. "Pri novih spodbujevalnikih pa je vse združeno, tudi baterija in elektroda," je dodal.

"Srčni spodbujevalniki so eden izmed redkih načinov zdravljenja, ki omogočajo popolno ozdravitev," je poudaril Zupan. "Bolnik po posegu funkcionira popolnoma normalno," je dodal.

V preteklih dveh mesecih so spodbujevalnik vstavili sedmim bolnikom, ki se počutijo dobro. To sta potrdila tudi Albino Prodani in Silva Kordaš, ki imata nov spodbujevalnik. "Danes se počutim veliko bolje. Fizično sem bolj sposoben," je pojasnil 79-letni Prodani. Opisal je, da lahko zdaj hitreje premaga stopnice. "Počutim se varno, ker je bila prej moja fibrilacija nepredvidena. Življenje se je močno spremenilo, kakovost je veliko boljša," je dodala 85-letna Kordaševa.

Novi spodbujevalniki delujejo 10 let, po potrebi pa je treba v srce dodati nov spodbujevalnik. Pri vstavitvi spodbujevalnika splošna anestezija ni potrebna. Do zdaj operirani so v bolnišnici prespali eno noč, bi pa poseg lahko izvedli tudi ambulantno.

Spodbujevalnik le za odrasle

Terapija je primerna predvsem za bolnike, za katere klasični spodbujevalnik ni primeren. "To so denimo dializni bolniki, ki nimajo žilnega dostopa," je pojasnil Zupan. Implantacije so do zdaj izvedli na odraslih osebah, za otroke ta spodbujevalnik še ni certificiran.

V Sloveniji vstavitev spodbujevalnika potrebuje 1100 bolnikov letno. 20 odstotkov teh pa potrebuje tak spodbujevalnik, kot je micra. Spodbujevalnik vstavijo bolnikom, ki jim srce bije počasi. Bolniki imajo sicer pogosto težave z omotico in vrtoglavico. V letu 2018 načrtujejo 30 vstavitev spodbujevalnika brez kirurškega reza.

G. C.