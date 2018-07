Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Majhna žival, ki lahko povzroči velike težave. V Sloveniji je več kot 50 odstotkov klopov nosilcev borelioze. Foto: EPA Sorodne novice Z začetkom pomladi in toplejšim vremenom se povečuje dejavnost klopov Dodaj v

Število bolnikov z lymsko boreliozo narašča

Povečuje se tudi število obolelih za klopnim meningoencefalitisom

20. julij 2018 ob 12:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Lani je bilo v celem letu prijavljenih 4.554 primerov lymske borelioze, letos pa so samo do 7. julija to bolezen, ki jo prenašajo okuženi klopi, odkrili pri 3.617 ljudeh, zgolj v prejšnjem tednu so odkrili 314 novih primerov.

Lymska borelioza se pojavlja prek celega leta, najpogostejša pa je od februarja do novembra. Mile zime in vlažne pomladi ojačajo dejavnost klopov. Boreliozo največkrat povezujemo z značilnimi spremembami na koži. Nastane neboleča rdečina, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobi obliko kolobarja. Kožna sprememba je lahko ena sama ali pa jih je več na različnih delih telesa.

Porast lymske borelioze je letos prisoten po vsej Sloveniji, največ bolnikov pa sodi v starostno skupino med 55 in 74 let.

Za klopnim meningoencefalitisom zbolelo 68 ljudi

Za klopnim meningoencefalitisom, ki se tudi prenaša z ugrizom okuženega klopa, pa je letos do 7. julija zbolelo 68 ljudi, lani v celem letu 104. Gre za virusno bolezen osrednjega živčevja, ki lahko pusti trajne posledice, kot so glavobol, zmanjšana delovna sposobnost, zmanjšana sposobnost koncentracije, ohromelost, medtem ko odstotek ali dva odraslih bolnikov umreta. Za klopnim meningoencefalitisom so letos zboleli bolniki v vseh zdravstvenih regijah, razen v novomeški.

Kako se zaščitimo pred klopi?

Najpomembnejši ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe z boleznimi, ki jih povzročajo klopi, sta preprečevanje ugriza klopa ter hitra odstranitev že prisesanega klopa. Na NIJZ-ju ljudem svetujejo, naj zlasti v gozdu nosijo svetla oblačila, ki naj pokrivajo čim večji del telesa, prav tako naj uporabljamo sredstva, ki odganjajo klope.

Ob vrnitvi iz narave naj temeljito pregledajo telo, pozorni naj bodo tudi na poraščene dele telesa, kožne gube, uhlja, pazduhe in dimlje.

Priporočljivo je cepljenje

Stroka cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu priporoča vsem prebivalcem Slovenije od enega leta starosti. "Priporočljivo je, da se cepljenje s prvima dvema odmerkoma opravi v zimskih mesecih, lahko pa tudi kasneje. Če začnemo cepljenje kasneje, npr. v poletnih mesecih, je priporočljivo dobiti drugi odmerek cepiva že dva tedna po prvem, da čim prej dosežemo zaščitno raven protiteles," so navedli na spletni strani NIJZ-ja.

Sa. J.