Trije otroški kardiologi dali odpoved: "Sistem je nevaren"

Razpad službe za kardiologijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani?

10. maj 2018 ob 11:29,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 13:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Iz službe za kardiologijo na pediatrični kliniki odhajajo štirje zdravniki. Trije so ta teden dali odpoved, pediatrinji pa se izteče pogodba za določen čas. Če rešitev za težave ne bodo kmalu našli, grozi ukinitev programa otroške srčne kirurgije.

Odpoved so dali Tomaž Podnar, Samo Vesel in Stevan Bajić, čez en mesec pa se pogodba za določen čas izteče tudi specialistki pediatrije Heleni Turk.

Čas za rešitev dva meseca

Vodja službe za kardiologijo Mirta Koželj je glede razlogov, zakaj prihaja do težav, povedala, da niso od včeraj, temveč se to vleče dvajset let. V teh dveh mesecih, ko potekajo odpovedni roki, pa bodo intenzivno iskali rešitve. Sicer bodo morali otroke pošiljati na preglede in posege v tujino. Kam še ne vedo, UKC Ljubljana pa zdaj sodeluje s Prago (bolnišnica MOTOL).

Ali so vzrok za odpovedi kirurgov višja plačila tujim strokovnjakom, pa direktor UKC-ja Aleš Šabeder ni hotel komentirati, saj so se glede plačil s tujimi strokovnjaki šele začeli pogovori.

Strokovna direktorica ljubljanskega UKC-ja Jadranka Buturović Ponikvar je dodala, da trenutno "potekajo pogovori, odpovedni rok je dva meseca, in upa, da bodo v tem času dosegli dogovor". Pogovarjajo se tako s slovenskimi kot tujimi strokovnjaki.

Kardiologi: Vodstvo ignorira opozorila

Kardiologi, ki so dali odpoved, so za TV Slovenija pojasnili, gre za eno od najtežjih odločitev v njihovem poklicnem življenju, da pa so se tako odločili zato, ker je sistem, ki ponuja navzočnost kardiokirurga samo dva operativna dneva na mesec, nevaren, in sicer tako za bolnike kot za zdravstveno osebje. Dodajajo, da sta vodstvo kliničnega centra in ministrstvo za zdravje njihova opozorila ignorirala.

Vse to seveda ne pomeni nič dobrega za zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Govorili smo z eno izmed mater, ki ima hčerko s prirojeno srčno napako: ob tem ostaja brez besed, je razočarana in ogorčena, je poročala novinarka TV Slovenija Petra Prešeren.

Koželjeva je sicer pojasnila, da so "kardiologi na svojih deloviščih, ambulantni pregledi potekajo, otroci so naročeni na prve preglede". Po njenih besedah na interventne srčne posege čaka enajst otrok, letno pa v njihovih klinikah opravijo okoli 4.000 pregledov. Vodstvo bo v kratkem organiziralo sestanek s starši otrok.

Direktor Šebeder je ob teh novih zapletih poudaril, da se s stanjem na otroški kardiologiji ukvarja od prvega dne svojega mandata: "Stanje je alarmantno, težave mejijo že na nacionalni problem."

Sodelovanje s češkimi kirurgi

UKC Ljubljana je novembra lani sklenil pogodbo z Univerzitetno bolnišnico v Pragi o izvajanju programa otroške srčne kirurgije, ker ga ni bil sposoben zagotoviti sam. Zdaj so pogodbo podaljšali, predvideva pa nenehno navzočnost čeških kirurgov med tednom in redno izvajanje operacij v UKC-ju Ljubljana vsaj dvakrat mesečno. Češki kirurgi morajo biti nenehno dostopni po telefonu in v nujnih primerih v 24 urah prispeti v Ljubljano.

Težave stare vsaj deset let

Lansko jesen sta zaradi slabih odnosov program otroške srčne kirurgije zapustila dva kirurga, ki sta se specializirala za področje otroške srčne kirurgije. Zdaj očitno odhajajo še kardiologi. Poleg tega je v zadnjem letu odšlo več otroških intenzivistov, kar je povzročalo težave pri zagotavljanju dežurstev. Notranji spori se v programu otroške srčne kirurgije vlečejo že desetletje - leta 2007 je UKC Ljubljana zapustil otroški srčni kirurg Vladimir Sojak. Odtlej UKC nima svojega izšolanega in polno usposobljenega otroškega srčnega kirurga, ampak so na pomoč prihajali iz tujine.

A. S., G. C.