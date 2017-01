Nad veliko število obolelih z gripo tudi s posebnim oddelkom

Večinoma je namenjen starejšim bolnikom s kroničnimi boleznimi

11. januar 2017 ob 15:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V UKCL-ju imajo zaradi povečanega števila obolelih za gripo in drugimi virusnimi boleznimi hude težave s pomanjkanjem postelj. Zato so v bolnišnici Petra Držaja odprli poseben oddelek za epidemije.

Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKCL) je zaradi povečane obolevnosti za gripo in drugimi okužbami dihal v šišenski Bolnici dr. Petra Držaja odprl začasni oddelek za epidemije. Ob zdajšnji kadrovski zasedbi lahko na oddelku sprejmejo do 22 bolnikov, z dodatnimi kadri pa tudi do 40. Na oddelku trenutno zdravijo šest bolnikov.

Nadzorni zdravnik oddelka za epidemije Peter Radšel je pojasnil, da do večera pričakujejo še 15 bolnikov, ki jih bodo premestili z oddelka na ortopedski kliniki. V večini primerov gre za starejše bolnike s kroničnimi boleznimi, ki se jim je zaradi gripe ali druge okužbe dihal zdravstveno stanje še dodatno poslabšalo in potrebujejo bolnišnično zdravljenje.

Bolnica dr. Petra Držaja gosti oddelek za epidemije že šesto leto zapored, vselej zaradi povečane obolevnosti za gripo in drugimi okužbami dihal v zimsko spomladanskem času. Koordinatorica oddelka Mateja Klep Breskvar je dejala, da je bil oddelek v preteklih letih v povprečju odprt dva meseca in pol. Na oddelku so lani zdravili 284 bolnikov, umrlo jih je 34.

Za smrt so krive pridružene bolezni

Visoka umrljivost je predvsem posledica t. i. pridruženih bolezni. Večinoma gre namreč za starejše bolnike s kroničnimi boleznimi, katerih zdravstveno stanje je bilo že pred okužbo slabo. Težak potek gripe in drugih okužb dihal pa ni izključen tudi pri mladih bolnikih, je dejal Radšel in dodal, da cepljenje ostaja najboljša zaščita pred boleznijo.

Klep Breskvarjeva je še dejala, da bodo po zaprtju začasnega oddelka za epidemije vso opremo vrnili na druge oddelke in jo naslednje leto znova pripeljali. Letos so za vzpostavitev oddelka rabili dobra dva dni. Zdravniki prihajajo z interne in infekcijske klinike, drugo medicinsko osebje pa z različnih oddelkov kliničnega centra.

G. C.