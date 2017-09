UKC Maribor pridelal zajetno izgubo, zanjo krivi državo

Še ena bolnišnica v rdečem

5. september 2017 ob 07:42

Maribor - Radio Slovenija, MMC RTV SLO

Mariborski klinični center je v pol leta pridelal 5,3 milijona evrov izgube, še enkrat toliko že dolguje dobaviteljem. A v zavodu trdijo, da jim država ne plačuje izvedenih storitev, kot bi morala.

Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor se je na zadnji seji v tem mandatu z zaskrbljenostjo odzval na izgubo, v katero tone druga največja bolnišnica v državi. Te se je v prvem polletju nabralo za 5,3 milijona evrov, še dodatnih 5,5 milijona bolnišnica dolguje dobaviteljem. Zelo kritični so bili tudi do predlaganih ukrepov, ki naj bi bolnišnico potegnili iz rdečih številk. Vodstvu bolnišnice nalagajo številne dopolnitve in konkretizacijo sanacijskega načrta, prav tako oktobra na mizah pričakujejo rebalans proračuna.

Germič: Vodstvo nas ni obveščalo

Razmere v mariborskem UKC-ju so vse bolj skrb vzbujajoče. Poleg kadrovske podhranjenosti in 85-odstotno iztrošene opreme izguba raste iz meseca v mesec. Do konca leta bi ob nespremenjenem tempu narasla že krepko čez 10 milijonov evrov. Nedopustno je, da šele zdaj izvemo za izgubo, je stanje kritično ocenil predsednik sveta zavoda Ljubo Germič: "Nas seveda vodstvo ni obveščalo o tem in nas ni seznanjalo z ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti že pred časom; za to, da bi bile razmere danes mogoče drugačne."

Krivda za polletno več kot 5-milijonsko izgubo in še dodatnih za 5 milijonov in pol neplačanih računov ni le na strani bolnišnice, pa se je na kritično razpravo svetnikov večkrat glasno odzval direktor Vojko Flis, ki je na čelu bolnišnice sicer zadnja dva meseca in pol, in prst usmeril na odgovorne v državi: "Knjigovodsko nas v državi vodijo kot navadno bolnišnico, ne kot univerzitetni klinični center, in zaradi tega nam številnih storitev ne plačajo. Če bi bile storitve, ki jih bolnikom nudimo, v celoti plačane, potem te izgube danes resnično ne bi bilo. Ker po naših ocenah nimamo plačanih za približno 6,6 milijona terciarnih storitev, ki nam jih obravnavajo in poračunavajo drugače kot UKC Ljubljana."

Ker člani sveta zavoda s pripravljenim sanacijskim načrtom niso bili zadovoljni - označili so ga za esejsko zapisan spisek želja - ima vodstvo bolnišnice tri tedne časa, da ga dopolni. Prav tako pa so vodstvu bolnišnice naložili pripravo rebalansa proračuna. O obeh dokumentih pa bo prihodnji mesec že razpravljal nov svet zavoda.

Katarina Klep-Černejšek, Radio Slovenija