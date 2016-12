Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! UKC na nekaj vprašanj TV Slovenija ni odgovoril. Foto: BoBo VIDEO UKC skriva stroške najema... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

UKC skriva stroške najema medicinske naprave

28. december 2016 ob 19:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po razkritju visokih preplačil medicinskega materiala v zdravstvu nam v UKC Ljubljana nočejo razkriti stroškov za najem aparature, ki jo bodo vsaj pol leta uporabljali za drobljenje kamnov v sečilih.

Naprava je za bolnike pomembna, ker omogoča drobljenje kamnov brez operacije, imajo pa jo le še v Diagnostičnem centru na Bledu. V Kliničnem centru se je naprava pokvarila maja, zdaj so jo do nakupa nove najeli. V nasprotju z zakonom nočejo razkriti stroškov najema. Služba za odnose z javnostmi UKC Ljubljana pa kar sama presoja, kateri podatki so za TV Slovenija pomembni.

Niti rezervnih delov ni bilo več

Aparat za drobljenje kamnov v sečilih - litotriptor - se je dokončno pokvaril maja. Bil je tako star, da proizvajalec Siemens ni imel več rezervnih delov. Šele 19. decembra so dobili novo, proizvajalca Sonolith, a začasno. Najeli so jo za 6 mesecev, dokler ne kupijo druge. Tako zatrjujejo v UKC-ju.

Najete naprave nam niso dovolili posneti. Tudi izjave Matjaža Veselka, strokovnega direktorja Kirurške klinike, ki je v izjavo že privolil, nismo mogli posneti.

Koliko so se zaradi okvare podaljšale čakalne dobe za zunajtelesno drobljenje ledvičnih kamnov, koliko bolnikov čaka na ta poseg, zakaj naprave niso kupili prej, saj se je kvarila že 2 leti, ne vemo, ker na Kliničnem centru na ta vprašanja niso hoteli odgovoriti.

Kdo določa, kaj je pomembno?

V nasprotju z zakonom v UKC-ju niso razkrili, koliko plačujejo za najem nove naprave. Služba za odnose z javnostmi UKC Ljubljana je kar sama presodila, katere podatke potrebuje nacionalna televizija: "Spodaj so vsi najbolj pomembni odgovori, pomembno je, da naprava deluje."

A podatki o porabi javnega denarja so javni. Tako veleva zakon."Čim gre za porabo javnega denarja, tukaj pa govorimo o nakupu, o najemu ... vedno kadar pride do porabe javnega denarja," je pojasnila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Če javni zavod podatkov o porabi javnega denarja ne razkrije, je to v nasprotju z zakonom, pri čemer je molk organa absolutno nesprejemljiv.

Odgovora, ki poučuje, kateri so za nacionalno televizijo pomembni podatki, ni podpisal nihče. Skrili so se za skupno ime Služba za odnose z javnostmi. Vodja Službe na UKC Ljubljana je Lucija Mak Uhan, direktor največje bolnišnice pa Andraž Kopač. Toliko o transparentnem poslovanju naše največje bolnišnice.

Breda Štivan Bonča, TV Slovenija