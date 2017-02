V preventivni program Dora je bilo lani vključenih 72 odstotkov ciljne skupine žensk

Program se bo letos še okrepil

15. februar 2017 ob 18:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Presejalni program Dora je lani uresničil zastavljene načrte, saj je vanj vključenih 72 odstotkov žensk, starih od 50 do 69 let. Lani so v okviru programa odkrili 372 rakov dojk.

Vodja programa Maksimiljan Kadivec je na srečanju vseh stacionarnih presejalnih centrov programa Dora poudaril, da ga veseli zagnanost izvajalcev, da sodelujejo pri programu Dora. "Vsi centri Dore po Sloveniji so za lani prejeli strokovna poročila o svojem delu, ki glede na zastavljene kazalnike izkazujejo, da dosegajo visoko strokovno obravnavo žensk," je dejal Kadivec.

Lani sta bili v program dodatno vključeni celotni območni enoti v Kopru in Novi Gorici, deloma pa tudi območne enote v Kranju, Novem mestu in Krškem. Mobilna enota pa je lani s slikanjem na novo začela v Postojni. Lani so v okviru programa sicer izvedli 57.012 presejalnih mamografij, leto prej pa 39.475, tako da so do konca leta z izvajanjem slikanja na 14 digitalnih mamografih v preiskave vključili 72 odstotkov žensk ciljne starostne skupine med 50 in 69 let.

Po besedah Kadivca je bilo lansko leto za zgodnje odkrivanje raka dojk zelo uspešno, saj so naredili velik korak naprej k razširitvi programa na celotno državo. "Visoka je tudi udeležba, kar kaže na zadovoljstvo vabljenih žensk z izkušnjo v programu," je dejal vodja programa.

Izvajalci si letos želijo čimprejšnjega zagona drugega presejalno-diagnostičnega centra v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, medtem pa se bodo pripravili še na vključitev preostalih predvidenih presejalnih centrov v severovzhodni Sloveniji. Ob zagonu programa v Mariboru pa bo onkološki inštitut začel priprave za vključitev štirih novih presejalnih centrov, od tega dva na območju Celja, enega v Murski Soboti in enega na Ravnah na Koroškem. V načrtu pa je tudi širitev programa na celotno Gorenjsko.

L. L.