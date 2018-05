V Valdoltri preiskava zaradi suma korupcije

Preiskava NPU

11. maj 2018 ob 07:16,

zadnji poseg: 11. maj 2018 ob 09:45

Ankaran - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Ortopedska bolnišnica Valdoltra se je znova znašla pod drobnogledom kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada. Ti so včeraj v Valdoltri preiskovali sum glede korupcije pri nabavi medicinskega materiala, s katerim povezujejo enega izmed tam zaposlenih zdravnikov.

Kriminalisti naj bi preiskovali sum korupcije pri nabavi protez med letoma 2008 in 2011. Priznani ortoped in predstojnik dejavnosti endoprotetike sklepov naj bi v tem obdobju domnevno od dobaviteljev večkrat prejel podkupnino. Iz bolnišnice so kriminalisti odnesli več dokumentov, ki so vezani na komuniciranje z dobavitelji, preiskovali pa naj bi tudi na zdravnikovem domu.

Kot so za Radio Slovenija povedali v bolnišnici, sodelavca podpirajo, sam pa popolnoma zavrača očitana dejanja. Preiskavo glede sumov korupcije in jemanja podkupnin pri nakupu medicinskega materiala so v Valdoltri sprožili tudi pred petimi leti. Poleg dveh uslužbencev, takratne vodje lekarne in zdravnika ortopeda, so se v kriminalistični preiskavi znašli še nekateri drugi zdravniki iz Slovenije. Sodna preiskava zoper 16 zdravnikov, farmacevtov in dobaviteljev pa se zdaj bliža koncu.

Mateja Brežan, Radio Slovenija