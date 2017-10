Vlada ustanavlja center za zdravljenje otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami

Seja vlade in nesoglasja znotraj nje

26. oktober 2017 ob 16:08

Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi centra za zdravljenje otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami. Zdrahe na otroški kirurgiji ljubljanskega UKC-ja se medtem nadaljujejo.

Sklep o ustanovitvi je vlada sprejela ob robu nerešenih težav na pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Zdravstvena ministrica Milojka Kolar Celarc pojasnila vodstva UKC-ja pričakuje do petka. Po seji vlade je opozorila, da je pisna pojasnila in poročila o izvajanju sistemskih in drugih ukrepov za ureditev razmer na pediatrični kliniki in programu otroške kardiologije zahtevala večkrat. Vodstvo ji je vseskozi zagotavljalo, da vse poteka po načrtu in da se razmere urejajo, obravnava otrok pa poteka varno in kakovostno. "A zadnji dogodki in odstop dokazujejo in govorijo o tem, da temu ni tako. Zato sem včeraj ponovno od vodstva zahtevala pisno poročilo, kakšno je stanje na tej kliniki," je dejala.

Strategijo UKC-ja o programu zdravljenja otrok in odraslih s prirojeno srčno napako je obravnaval tudi zdravstveni svet in ugotovil, da UKC ni izpolnil dveh strateških ciljev, in sicer niso vzpostavili partnerske povezave s tujim centrom, prav tako niso ustanovili nacionalnega centra za obravnavo bolnikov. Zato je svet UKC-ja konec julija ustanovil projektni svet, ki ga vodi mednarodno priznani srčni kirurg Igor Gregorič, in bo bdel nad realizacijo strateških ciljev. Prav tako je svet pripravil analizo programa in dokumentacijo o ustanovitvi centra.

"Naša prva skrb je zdravje otrok s srčnimi obolenji, ki so ena najranljivejših skupin. Zato sem vesela, da je vlada potrdila sklep, da se nadaljuje delo in se bo ustanovil ta center," je dejala Kolar Celarčeva.

Menjave vodstev

Glede odgovornosti vodstva UKC Ljubljana za stanje na pediatrični kliniki in v programu otroške kardiologije je ministrica pojasnila, da je strokovni svet soglasno podprl delo vodstva oz. strokovne direktorice UKC-ja Marije Pfeifer. "Če je strokovni svet sestavljen iz predstojnikov klinik in je dal soglasje oz. podporo, da se zadeve urejajo, ne morem imeti razloga, da ne bi v to verjela," je dejala. Ob tem je opozorila, da v skladu z zakonodajo ne more posegati v vodstvo UKC-ja, ker ga imenuje in tudi razrešuje svet zavoda. Ministrica lahko s tem le soglaša ali pa ne.

Za strokovni nadzor zdravniške zbornice

Je pa Kolar Celarčeva na zdravniško zbornico naslovila zahtevo, naj izvede izredni strokovni nadzor nad primerom smrti 37 dni starega otroka na pediatrični kliniki v začetku oktobra 2015. O tem primeru so na ministrstvu izvedeli iz medijev, še vedno pa od UKC niso prejeli poročila o analizi varnostnega dogodka tega primera, je dejala in dodala, so poročilo prejeli iz drugih virov, skupaj z anonimno ovadbo.

Odgovor glede nedavnih odstopov na pediatrični kliniki ministrica pričakuje v petek do konca delovnega dne. "Pričakujem oz. verjamem, da bo odgovor v smislu vsebine, kaj so naredili in v čem so razlogi za nedavne odstope, saj so mi nedavno zagotovili, da so se tudi na kliniki odnosi izboljšali," je dodala.

Zdravniki zbirajo podpise

Kolar Celarčeva se je tudi odzvala na svežo novinarsko konferenco Zdravniške zbornice Slovenije, na kateri so znova izrazili nasprotovanje noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, glede katere tudi zbirajo podpise za razpis referenduma. Ministrica je dejala, da novela ureja transparenten način podeljevanja koncesij, kjer javni zdravstveni zavodi ne morejo zadovoljiti potreb prebivalstva. Ne posega pa novela v čakalne dobe, je opozorila.

Po ministričinih besedah novela prinaša tudi boljši socialni status mladim zdravnikom, ki na dodelitev specializacije ne bodo več čakali na zavodu za zaposlovanje. Uvedbo sekundariata, ki omogoča zaposlitev mladih zdravnikov, še preden se začnejo izobraževati za specializacijo, sicer ureja novela zakona o zdravniški službi.

Ministrica je poudarila, da se z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti ne bo nikomur odvzela koncesija. Prinaša pa novela jasno definicijo, kaj je javna zdravstvena služba. Po njenem mnenju je ključni problem tistih, ki so predlagali referendum, opredelitev v zakonu, da se zdravstvena dejavnost opravlja na nepridobiten način in se presežki vračajo nazaj v zdravstveno dejavnost. Je pa vesela, da so novelo podprla različna združenja in številne iniciative.

Čebašek-Travnikova: Razmere se umirjajo

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek-Travnik je na medijski konferenci ocenila, da razmere v programu otroške kardiologije na pediatrični kliniki niso vse slabše. "Narejene so bile analize in izboljšave. Stvari so se začele urejati, a ne vem, zakaj se to skriva." Glede nedavnih odstopov na pediatrični kliniki je dejala, da so to osebne odločitve. Če bi bila v položaju Sama Vesela, ki je odstopil z mesta vodje oddelka za otroško srčno kirurgijo, bi storila enako. "Če vodstvo ni sposobno razrešiti stvari in bi bila na odgovornem mestu, bi odstopila," je dejala.

Razlog za odstop Vesela je v tem, da vodstvo UKC-ja ni razveljavilo varnostne analize smrti 37 dni starega dojenčka oktobra 2015, ki kaže na to, da bi bilo smrt možno preprečiti, očitki v analizi pa so leteli na Vesela in Tomaža Podnarja.

Analiza varnostnega dogodka je bila končana letos, dve leti po dogodku. "Vodstvo UKC-ja bi moralo naredi vse, da se analiza naredi takoj po internih pravilih. Zelo neodgovorno s strani vodstva UKC-ja," je poudarila in dejstvo, da je bila analiza narejena dve leti po dogodku pospremila z besedami: "Sram naj jih bodi." Če bi bila analiza končana že pred dvema letoma, po njenem mnenju ne bi prišlo do zapletov in tudi ovadb na tožilstvo.

Ob tem je Čebašek-Travnikova opozorila, da so od ministrstva za zdravje prejeli prošnjo za izredni strokovni nadzor, ob čemer je bila priložena kopija anonimne ovadbe in zapisnik varnostne analize, a brez podpisa, datuma in navedb oseb, ki so sodelovale pri analizi.

SD in DeSUS še naprej kritična

Ob pestrem dogajanju v teh dneh sta prvaka SD-ja Dejan Židan in DeSUS-a Karl Erjavec znova izrazila kritiko ministrici Kolar Celarčevi. "Mislim, da bi morala ministrica v okviru svojih pristojnosti začeti urejati razmere v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, to je najpomembnejša bolnišnica, predstavlja 40 odstotkov našega zdravstva in vidimo, da imamo totalen kaos," je ob prihodu na sejo vlade v izjavi za medije ocenil Erjavec.

Glede vodstva zavoda je dejal, da to ni kos izzivom v zavodu in da generalni direktor zavoda Andraž Kopač "ni oseba, ki bi imela primerne izkušnje za vodenje tako zahtevnega in kompleksnega sistema". Toda ministrica za zdravje je njegovo imenovanje predlagala, "treba pa je vedeti, da vlada ponavadi sledi predlogom, ki jih dajejo pristojni ministri", je pojasnil Erjavec.

Ob tem je spomnil, da so v DeSUS-u že večkrat povedali, da so nezadovoljni z delom ministrice. "Glede na to, da je pa še nekaj mesecev do volitev in da predsednik vlade ves čas stoji za ministrico za zdravje, pač vemo, čigava je odgovornost za stanje v zdravstvu," je dejal. Ni pa želel oceniti, ali je zdravstvena ministrica najslabši člen vlade Mira Cerarja.

Židan: Zdravstvo največja težava vlade

Tudi Židan meni, da je trenutno največja težava vlade zdravstvo. "Na žalost je stanje slabše, kot je bilo takrat, ko je vlada prevzela vladanje," je ocenil."Meni je žal, ker ministrica večine predlogov, ki prihajajo iz stroke znotraj SD-ja, ne upošteva, zato je stanje takšno, kakršno je," je prepričan. Kljub vsemu pa še vedno misli, da je slovensko zdravstvo nadpovprečno dobro. "S tem, ko pa se ne rešujejo ekscesi, pa se meče slabo luč na vse - na vse zdravnike, na vse medicinske sestre, ki pa so v resnici nadpovprečno dobri," je dodal. Na vprašanje, koliko je za to odgovorna ministrica, je odgovoril, da poslušajo "predvsem razloge, zakaj se kaj ne da, in bistveno manj, kako se bo kaj rešilo".

Glede odgovornosti vodstva UKC Ljubljana je Židan dejal, da je prejšnjega direktorja ministrica "odstavljala javno in tudi drugače, ker je imel v tem zavodu pet milijonov evrov izgube". "Za direktorja, ki ga je sama pripeljala in ki ima 25 milijonov izgube in več, pa nič kaj ne slišim, da bi ga zelo odstavljala," je dejal.

