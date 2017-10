Vodja službe za kardiologijo na pediatriji Vesel odstopil

Službo je vodil le nekaj mesecev

24. oktober 2017 ob 17:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vodja službe za kardiologijo na pediatrični kliniki UKC Ljubljana Samo Vesel je odstopil, je potrdila Anamarija Meglič, ki kot strokovna direktorica vodi pediatrično kliniko.

Vesel je službo vodil le nekaj mesecev. Megličeva pa je zanikala neuradne informacije, da je tudi ona odstopila. "Za zdaj ne odstopam," je dejala za Slovensko tiskovno agencijo. "Nesoglasja, ki nastajajo v vsaki službi, kot je naša, sproti rešujemo," je dodala. Na kliniki po njenih besedah zelo dobro sodelujejo z vsemi predstojniki služb in kliničnih oddelkov, prav tako z zdravniki.

"Trudim se urejati stvari za otroke. Zelo se trudim, da bi delo gladko teklo, da izpolnjujem svoje dolžnosti, da strokovno in varno zdravimo bolnike," je zagotovila, a dodala, da če bo ugotovila, da v skladu z njenimi načeli, poštenostjo, pravičnostjo in cilji, ki si jih je zadala, ne more delovati, bo takoj odstopila.

Megličeva, ki je vodenje pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana prevzela v začetku septembra, potem ko se je mandat iztekel Rajku Kendi, meni, da ima šepodporo vodstva UKC. "Predvsem imam podporo zdravnikov v naši kliniki. Imam podporo večine zdravnikov v kliniki in za zdaj vseh predstojnikov, ki so me tudi izbrali za to funkcijo," je dejala.

Zakaj je odstopil Vesel, ki je vodenje oddelka prevzel pred nekaj meseci po odstopu Tomaža Podnarja, pa Megličeva ni želela pojasniti, saj da bo na to vprašanje odgovoril sam.

Al. Ma.