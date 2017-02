Vse cene zdravil, ki jih nabavljajo bolnišnice, so zbrane na enem mestu

Baza cen vseh nabavljenih zdravstvenih artiklov bo posredno dostopna tudi javnosti

17. februar 2017 ob 13:29,

zadnji poseg: 17. februar 2017 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gre za nekakšen Google za tiste, ki v bolnišnicah pripravljajo javna naročila, je skupno bazo podatkov cen artiklov, ki jih nabavljajo bolnišnice predstavil vodja projekta Jasmin Džaferović.

Ministrstvo za zdravje je skupaj s predstavniki združenja slovenskih zdravstvenih zavodov predstavilo projekt skupne baze cen. V njej so zbrali vse artikle, ki so jih slovenske bolnišnice in trije večji slovenski zdravstveni domovi nabavili lani oz. od začetka leta do oktobra.

V bazi, ki jo vodi združenje zdravstvenih domov, je do zdaj zbranih 90.000 različnih artiklov. Direktorji zdravstvenih zavodov in vodje nabav bodo tako lahko preverjali, koliko za zdravila ali druge materiale plačujejo druge zdravstvene ustanove, čeprav jih nabavljajo pri istem dobavitelju.

Direktor združenja zdravstvenih zavodov Metod Mezek je povedal, da je združenje projekt začelo razvijati pred petimi leti, lani pa so dobili popolno podporo ministrstva za zdravje. Zato so pozvali 26 bolnišnic in večje zdravstvene domove, da jim posredujejo sezname zdravil in tudi vseh drugih artiklov, ki so jih nabavili v prvih treh četrtletjih lanskega leta in tudi njihove cene. Celotna nabavna vrednost artiklov, ki so jih zdravstvene ustanove že prejele oz. uskladiščile, znaša več kot 300 milijonov evrov.

Gre za nekakšen Google za tiste, ki v bolnišnicah pripravljajo javna naročila, je bazo podatkov predstavil vodja projekta Jasmin Džaferović. Ob tem je poudaril, da so imeli precej dela z ugotavljanjem pravih cen, saj so nekateri nabavljali zdravila denimo po kosih tablet ali mililitrih zdravila, drugi pa recimo po škatlah.

Podatki bodo dostopni tudi javnosti

Mezek je razkril, da bodo podatki iz baze cen zdravil direktorjem bolnišnic dostopni na spletnem portala zNet. Javni dostop do podatkov o cenah zdravil s poizvedovanjem prek združenja zdravstvenih zavodov.

Bazo podatkov cen zdravil je pozitivno ocenil generalni direktor zdravstvene blagajne (ZZZS) Marjan Sušelj, saj jim bo pomagala pri pripravi novih obračunskih modelov za posamezne zdravstvene storitve, kjer bo vključena tudi cena vseh uporabljenih zdravil.

Zamudno veliko javno naročilo

Z namenom čim ugodnejše nabave zdravil je ministrstvo za zdravje izvedlo skupno javno naročilo za okoli 3000 različnih zdravil vse slovenske bolnišnice (le teh je 26) v vrednosti med 40 in 50 milijoni evrov. Vendar se je tudi tu precej zapletlo, saj je bilo naročilo objavljeno pred več kot poldrugim letom. Usul se je namreč plaz revizijskih zahtevkov, tako da so lahko šele zdaj odprli ponudbe, izmed katerih jih kar 19 ustreza razpisnim pogojem.

Razpisna komisija mora zdaj v 90 dneh opraviti končni izbor. "S tem bo dosežena popolna transparentnost naročanja in vse bolnišnice bodo lahko nabavljale isto zdravilo po enaki ceni," je poudarila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.

G. C.