WHO: Skoraj polovica vseh splavov po svetu je opravljena v nevarnih razmerah

Skoraj vsi nevarni splavi se opravijo v razvijajočih se državah

28. september 2017 ob 16:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in ameriškega Instituta Guttmacher, objavljeno na Mednarodni dan varnega splava, kaže, da se skoraj polovica vseh splavov po svetu opravi v nevarnih razmerah.

Med letoma 2010 in 2014 je bilo od 55,7 milijona opravljenih splavov kar polovica opravljenih v razmerah, nevarnih za žensko. .

Med nevarnimi splavi je v 17,1 milijona primerov to pomenilo, da so ženske vzele tableto za končanje nosečnosti ali imele izurjenega pomočnika, vendar so uporabile metode, ki ne veljajo za najboljše prakse po današnjih medicinskih standardih, poroča Deutsche Welle. V dodatnih osmih milijonih splavov pa so ženske same sprožile splav z različnimi sredstvi, npr. jemanjem strupenih snovi.

Pomemben tudi pravni položaj žensk

Avtorji raziskave, objavljene v medicinskem zborniku The Lancet, so zapisali, da se 97 odstotkov vseh nevarnih splavov opravi v državah v razvoju. Pomembno vlogo pri tem igra tudi pravni položaj žensk. "Delež nevarnih splavov je precej večji v državah z zelo strogo zakonodajo na področju splava kot v tistih z manj strogo zakonodajo," ugotavlja raziskava.

Na Mednarodni dan varnega splava se pričakujejo protesti za varen in zakonit splav povsod po svetu. "Ko ženske in dekleta nimajo dostopa do učinkovite kontracepcije in varnega opravljanja splava, obstajajo resne posledice za njihovo zdravje in za zdravje njihovih družin," pravi dr. Bela Ganatra, nosilka raziskave in strokovna sodelavka Oddelka WHO-ja za reproduktivno zdravje in raziskave.

B. V.