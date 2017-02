Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Zdenka Čebašek Travnik je s svojo zahtevo glede plače povzročila veliko vzemirjenja, saj so jo zapustili vsi trije sodelavci. Foto: BoBo Za Možino je dogajanje na zbornici slaba popotnica. Foto: BoBo Sorodne novice Zdravniška zbornica je potrdila odstop treh članov izvršnega odbora Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za nekatere plača Čebaškove ni problematična, temveč je "pranje perila"

O tem bo razpravljala skupščina zbornice

22. februar 2017 ob 15:45

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Več znanih zdravnikov je kritičnih do pranja umazanega perila v javnosti glede plače nove predsednice zbornice Zdenke Čebašek Travnik. Zbornica bo sledila "utripu članstva".

Nekdanji predsednik zbornice Andrej Možina je opozoril, da je določanje plače predsedniku zbornice "izrazito v domeni predsednika skupščine in skupščinskega sveta, ne pa v domeni predsednika zbornice". Sam je prejemal 6.400 evrov bruto, 20 odstotkom plače se je odpovedal do določitve novega sistema za nagrajevanje funkcionarjev. Ob tem je dodal, da gre za odgovorno funkcijo.

Takšen začetek - zaradi predloga plače nove predsednice zbornice so predsednico zapustili trije najtesnejši sodelavci - ni dobra popotnica, je dejal. S tem se strinja tudi kirurg, ki je bil v Možinovi ekipi, Valentin Sojar. Opozoril je, da je določanje plače predsednika notranja stvar zbornice.

Tudi Sojar ne problematizira samega zneska zahtevane plače, je pa po njegovem mnenju nenavadno, da se na tem lomijo kopja ekipe nove predsednice. To sproža nelagodje med vsemi člani zbornice, je dejal.

Vodja travmatološke urgence v Ljubljani Anže Kristan pa bolj kot višino plače problematizira "čistko", ki jo izvaja Zdenka Čebašek Travnik. V odbore zbornice namreč nova predsednica nastavlja nove ljudi, kar je sicer v njeni pristojnosti, a ti ljudje bodo začeli popolnoma na novo delovati v organih, kar zahteva veliko časa, porušena je kontinuiteta delovanja, je poudaril. Po njegovih navedbah so namreč v času, ko je vodil odbor za specializacije pri zbornici naredili veliko korakov naprej in ko so tudi zelo blizu prišli z ministrstvom, da bi se ti ukrepi dejansko uresničili.

Glede odstopov treh ožjih sodelavcev Zdenke Čebašek Travnik pa Kristan pravi: "Očitno je šlo zelo hitro nekaj zelo narobe. To, da v enem tednu začnejo odstopati sodelavci, je alarm. To vendarle niso naivni in neizkušeni ljudje," je dejal. Po njegovem mnenju niti ne gre toliko za vprašanje višine plače kot pa za način vodenja in delovanja.

Zadnjo besedo bo imela skupščina

Predsednik skupščine zdravniške zbornice Marko Bitenc pa pravi, da bo pri določanju plače sledil utripu članstva. Skupščina zbornice, na kateri bodo odločali o plači Čebašek Travnikove, bo po Bitenčevih besedah predvidoma v četrtek, 9. marca. Pred tem bo predlog plače določal skupščinski svet. Seja tega organa bo v ponedeljek, 6. marca.

Dejal je, da je Čebašek Travnikovo ob prevzemu mandata povprašal, kaj pričakuje glede plače. Odgovorila mu je, da pričakuje plačilo nekje med nekdanjima predsednikoma zbornice Možino in Gordano Živčec Kalan, se pravi med 6.400 in 10.000 evri.

Na zadnji seji skupščinskega sveta je Bitenc z 12 glasovi za in enim proti dobil mandat, da se s Čebašek Travnikovo pogaja o plači v okviru teh številk. Kljub temu pa Bitenc zdaj priznava, da se lahko situacija na naslednji seji skupščinskega sveta obrne. Člani so namreč nezadovoljni, da se s pranjem umazanega perila v javnosti ruši ugled zbornice in zdravništva.

A. Č.