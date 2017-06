Za razmere na ljubljanski otroški kirurgiji ministrica še ni našla rešitev

Kenda: O krivdi prezgodaj govoriti

26. junij 2017 ob 18:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je sredi junija izrazila pričakovanje, da bodo rešitve glede otroške srčne kirurgije znane v desetih dneh, še nima pravih odgovorov.

"Pustimo času čas, da najdemo dobre in dolgoročne rešitve," je dejala ob robu javne predstavitve predlogov zveze društev upokojencev za spremembe v zdravstvu. "Mogoče glede na zapletenost medsebojnih odnosov in razmer na otroški srčni kirurgiji nisem prav dobro ocenila," je dejala. Po njenih besedah je bolje še nekoliko počakati, da bodo rešitve dobre za otroke in njihove starše. Zagotovo se bo nekaj spremenilo, saj tako kot doslej ne more ostati, je poudarila.

Sredi junija je dejala, da bi bilo zaradi dogajanja na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana primerno, da generalni direktor Andraž Kopač in strokovna direktorica Marija Pfeifer ponudita odstop. Povedala je tudi, da skupaj s stroko in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije intenzivno pripravljajo rešitev glede kardiologije na pediatrični kliniki.

Rešitve gredo po njenih besedah v dve smeri, in sicer, da bodo tisti del kardiološkega programa na pediatrični kliniki, ki je ves čas deloval dobro tako na strokovni ravni kot na ravni medsebojnih odnosov, ohranili. Za zdravljenje otrok tam, kjer so se odnosi med zdravniki popolnoma porušili, pa bodo iskali druge rešitve. Med drugim je možnost, da bi otroke pošiljali na zdravljenje v tujino, je povedala.

Po njenih besedah je še preuranjeno govoriti, kateri del programa bodo obdržali v Ljubljani in kateri del ne. Zagotovila je, da s stroko intenzivno pripravljajo rešitve.

Strokovni direktor Pediatrične klinike v Ljubljani Rajko Kenda, ki je od vodstva UKC-ja 12. junija dobil predlog za razrešitev zaradi objektivne odgovornosti za stanje na kliniki, je za STA zagotovil, da bo na predlog odgovoril v roku, ki se izteče v torek opolnoči. Ponovil pa je, da tako ministrstvo za zdravje kot Zdravniška zbornica Slovenije navajata, da postopek v primeru smrti 14-letnega fanta, zdravljenega na pediatrični kliniki, še ni končan. V tem trenutku govoriti o kakršni koli krivdi ali odgovornosti je po njegovi oceni prezgodaj.

Spomnil je, da je vodstvo UKC-ja na novinarski konferenci 12. junija zagotovilo, da se kardiolog pokojnega fanta Uroš Mazić ne bo vrnil na otroško kardiologijo. To pa je po besedah Kende tako, kakor da bi sodnik obsodil še pred glavno obravnavo. "Že vnaprej govorijo, kaj bo," je ogorčen.

Kolar Celarčeva je sredi junija izrazila mnenje, da bi bilo zaradi dogajanja na pediatrični kliniki primerno, da odstop ponudita Kopač in Pfeiferjeva.

Člani sveta UKC-ja so obravnavali srčno kardiologijo na pediatrični kliniki 16. junija, a razprave niso končali. Sejo bodo nadaljevali predvidoma v prvem tednu julija.

Al. Ma.