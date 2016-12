Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V mariborski bolnišnici že veljajo omejitve glede obiskov zaradi virusnih obolenj dihal. Foto: BoBo

Zaradi gripe v nekaterih bolnišnicah omejitev obiskov

Omejitve v Mariboru in Slovenj Gradcu, ne pa tudi v Ljubljani

28. december 2016 ob 17:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

V slovenskih bolnišnicah so zaznali povečano število ljudi z virusnimi obolenji dihal, pojavljajo se tudi prvi primeri gripe.

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ugotavljajo, da je primerov takih okužb manj kot v preteklih letih. Ponekod so že omejili obiske. Omejitev obiskov velja v UKC-ju Maribor ter v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, in sicer na oddelkih za interno medicino, pediatrijo ter za ginekologijo in porodništvo.

VIDEO Spet razsaja gripa

B. R.