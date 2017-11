Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mariborskemu UKC-ju je na pomoč že priskočila celjska bolnišnica. Foto: BoBo Dodaj v

Zaradi počene cevi moteno delo v operacijskem bloku mariborske kirurgije

Na pomoč priskočila celjska bolnišnica

22. november 2017 ob 18:24

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V operacijskem bloku klinike za kirurgijo UKC Maribor je prišlo do nenadne poškodbe vodovodne cevi, kar je povzročilo izlitje vode v operacijskem bloku in v nekaterih drugih prostorih.

Kot so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, bo zaradi nastalih razmer operativni program pri njih do nadaljnjega moten.

Prve informacije kažejo, da je do poškodbe vodovodne cevi prišlo zaradi popustitve ventila na hidrantu, zaradi česar je voda zalila hodnik operacijskega bloka, stopnišče in nekaj spodnjih prostorov. Da bi preprečili še nadaljnje izlitje vode, so vodo že zaprli vse do četrtega nadstropja, zalite prostore pa že čistijo.

V bolnišnici so še pojasnili, da bodo izvajalci popravila vodovodnega sistema nastalo poškodbo sanirali še danes, a dokler ponovno ne vzpostavijo vodovodnega sistema, bodo vsa nujna in urgentna stanja, torej hudo poškodovane, ki potrebujejo operacijo, preusmerili v celjsko bolnišnico, s katero so se že dogovorili o sodelovanju.

Kot so še dodali, si vodstvo klinike za kirurgijo prizadeva, da bo že v četrtek operacijski blok deloval po ustaljenem programu, o morebitnih nadaljnjih ukrepih in reševanju zapleta pa bodo javnost sproti obveščali.

Al. Ma.