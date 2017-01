Zaradi razmer protestni odhod štirih urologov iz UKC Maribor

Urologi so prijavili "primere nasilja na delovnem mestu"

14. januar 2017 ob 11:22

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Po velikih težavah na anesteziji UKC Maribor se kritične razmere selijo tudi na oddelek urologije, saj od tam odhajajo štirje urologi, ki predstavljajo jedro stroke. Predstojnika Dejana Bratuša so prijavili zaradi mobinga.

Zapleti na mariborski urologiji se vlečejo že dalj časa, saj so urološki oddelek UKC Maribor v zadnjih nekaj letih zapustili že trije zdravniki. Razlogi za odhode naj bi bili različni, a viri časopisa Večer pripovedujejo, da naj bi že tedaj vsaj nekateri vodstvo opozarjali na težaven odnos z dolgoletnim predstojnikom oddelka Dejanom Bratušem.

Zdaj se jim bodo pridružili še štirje vrhunski specialisti, ki so le nekaj dni pred božičem podali odpoved delovnega razmerja, 18. februarja pa jim bo potekel odpovedni rok, je poročal časopis Večer. Tudi tokrat naj bi se štirje urologi odločili za skupinski odhod, ker strokovno vodstvo ni prisluhnilo njihovim pritožbam na račun predstojnika oddelka. Po neuradnih informacijah naj bi zdravniki na delovnem mestu doživljali poniževanje in so predstojnika zato tudi prijavili zaradi mobinga.

V mariborski kirurški stolpnici so v preteklih mesecih zamenjali nekatere predstojnike na različnih oddelkih, zato so si tudi urologi obetali, da bo tudi pri njih zavel nov veter. Ključna težava pri organizaciji dela na oddelku, ki naj bi zdravnike motila že dlje časa, naj bi bilo razpisovanje operacij, pri čemer zdravniki niso smeli sami izbirati svojih pacientov.

"Primeri nasilja na delovnem mestu"

Julija lani so urologi o svojih težavah in želji po zamenjavi predstojnika pisali v. d. direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Janezu Lavretu. Strokovna direktorica Darja Arko, ki odloča o predstojnikih, jih je nato novembra povabila na sestanek, kjer jim je sprva zagotovila, da bo zadevo uredila in na mesto predstojnika urologije imenovala nekoga drugega. Nato pa si je po tednu dni premislila in štirje zdravniki so uresničili svojo grožnjo, da bodo odšli, če ne gre Bratuš.

Vodstvo UKC-ja po navedbah Večera potrjuje, da so zdravniki prijavili "primere nasilja oziroma težav na delovnem mestu". Na osnovi tega je bil po njihovih navedbah sklican sestanek oddelka, na katerem so se pogovarjali o vseh težavah in navedbah zaposlenih. Do zdaj sta bila na to temo že dva sestanka, tretji pa je predviden v naslednjem tednu.

Kritično pomanjkanje urologov

Sistemiziranih mest za urologe imajo sicer devet, a mesta že doslej niso bila zapolnjena. Na oddelku imajo še dva specializanta, ki pa dela ne smeta opravljati samostojno brez nadzora mentorjev, torej zdravnikov, ki zdaj odhajajo. Poleg predstojnika bosta na oddelku ostala še dva zdravnika, ki sta poleti in jeseni opravila strokovni izpit.

Težave se utegnejo pojaviti tudi na ambulantni ravni, saj naj predstojnik Bratuš ne bi podpisal soglasij za nadaljevanje dela treh zdaj odhajajočih urologov, ki so do konca lanskega leta delali tudi v ambulanti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru. Odpira se namreč tudi vprašanje, kaj bo z 270 pacienti iz te ambulante.

