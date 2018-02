Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zdravniki so opozorili na zavajajoče oglaševanje preparatov prek spleta. Foto: BoBo

Zavajajoče oglaševanje zdravstvenih preparatov po spletu

Ob spletnem nakupovanju potrebna previdnost

21. februar 2018 ob 22:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Zdravniki specialisti ljubljanskega kliničnega centra so javnost opozorili na zavajajoče oglaševanje preparatov za povrnitev sluha in za odpravo težav s sklepi. Gre za primera spletne oziroma telefonske prodaje.

Oglasa je pod drobnogled vzelo več inšpektoratov, in sicer zdravstveni, tržni, farmacevtski ter tudi inšpektorat za kulturo in medije. Javna agencija za zdravila nakup odsvetuje. Pristojne službe sicer ob spletnem nakupovanju svetujejo previdnost in preverjanje podatkov o prodajalcu. Nedostopnost teh podatkov je prvi znak za alarm, prav tako je lahko sumljivo to, da ima prodajalec sedež v tretji državi.

Več v videoprispevku spodaj.

VIDEO Sporno oglaševanje zdravstvenih pripravkov

Andreja Gregorič, TV Slovenija