Zdravniška zbornica je potrdila odstop treh članov izvršnega odbora

Neuradno naj bi bile vzrok plačne zahteve nove predsednice zbornice

20. februar 2017 ob 14:13

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zdravniška zbornica je potrdila, da so odstopili trije člani izvršnega odbora zbornice in najožji sodelavci predsednice Zdenke Čebašek Travnik. Po poročanju medijev naj bi bil vzrok njene plačne zahteve.

Na Zdravniški zbornici Slovenije so pojasnili, da plača predsednice Zdenke Čebašek Travnik še ni določena. Predlog za izračun plače predsednice je narejen na enakih osnovah kot za pretekla dva predsedniška mandata. Sicer pa naj bi Čebašek Travnikova izjavo o višini svoje plače podala po podpisu pogodbe.

Razlogov za odstop članov izvršnega odbora Irene Manfreda, Bojane Pintar in Zdenka Šalde na zbornici niso navedli. Ob tem pa so pojasnili, da so postopki za zamenjavo članov izvršilnega odbora predvideni s statutom zbornice.

Po poročanju medijev je Čebašek Travnikova zahtevala od osem do deset tisoč evrov bruto plače. Pred tednom dni je pojasnila, da je bil njen predlog, da je plača nekje med plačo dosedanjega predsednika Andreja Možine in prejšnjo predsednico Gordano Živčec Kalan.

Možina je po navedbah Žurnala24 prejemal 6400 evrov bruto, 20 odstotkom plače se je odpovedal do določitve novega sistema za nagrajevanje funkcionarjev, ki pa ga ni bilo. Živčec Kalanova pa naj bi prejemala 12.000 evrov bruto.

G. C.