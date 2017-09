Zdravniški sindikat Fides bo novembra znova aktiviral stavko

Vladni strani očitajo, da se ne drži stavkovnega sporazuma

28. september 2017 ob 13:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Glavni odbor zdravniškega sindikata Fides je sklenil, da bo 27. novembra znova aktiviral stavko. Vladi očitajo, da ne izpolnjuje stavkovnega sporazuma, ki ga je sindikat z vlado sklenil marca.

Stavkovni sporazum je med drugim predvideval odpravo 57. plačnega razreda kot najvišjega razreda za zdravnike. V Fidesu so to razumeli kot popolno odpravo najvišjega plačnega razreda za zdravnike, vlada pa je predlagala, da bi zdravniki lahko napredovali največ do 60. plačnega razreda.

Prav tako naj bi bila prva izplačila variabilnega dela plače, ki so tudi predvidena s stavkovnim sporazumom, izplačana pozneje, kot je bilo sprva predvideno. Prve nagrade za delovno uspešnost naj bi zaposleni prejeli s septembrsko plačo, zdaj pa ministrstvo predvideva, da bodo nagrade izplačane šele z oktobrsko plačo.

Na ministrstvu so ob tem dejali, da se je zapletlo s podatki, ki so potrebni za izračun variabilnega dela nagrajevanja zdravnikov. Ti so zbrani na primarni ravni, na sekundarni in terciarni ravni pa so nastala neskladja pri poročanju o posameznih podatkih.

L. L.