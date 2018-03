"V obilici papirologije zdravnik pozabi, da je njegova primarna naloga bolnik"

Nekateri premiki so se že zgodili

9. marec 2018 ob 08:03

Portorož - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Obveznosti zdravnikov naraščajo, veliki težavi sta papirologija in zapleteni pravilniki, so opozarjali udeleženci okrogle mize, ki je potekala v okviru 15. zdravstvenega razvojnega foruma, ki sicer v ospredje postavlja neizkoriščene priložnosti slovenskega zdravstva.

Na okrogli mizi so iskali odgovore na vprašanje, ali bomo zdravstveno reformo v prihodnje vendarle dočakali. Poudarili so spremembe oziroma premike, ki so jih nekatere institucije že naredile, mnoge druge bi jih morale. Ključ do tega pa je - s tem so se strinjali vsi - da se je treba na vseh ravneh zavedati, da so na prvem mestu potrebe bolnikov.

Obveznosti zdravnikov sicer naraščajo, opozarja Samo Zver s kliničnega oddelka za hematologijo ljubljanskega kliničnega centra: "Papirologija, vsak hoče od nas, da je tudi znanstvenik. In v obilici tega dela zdravnik velikokrat pozabi, kaj je njegova primarna naloga. To je bolnik."

Pravilnike bi morali pisati z bolnikom v mislih

Temeljito je treba pregledati vse pravilnike, jih poenostaviti in prilagoditi, poudarja Franc Hočevar, poznavalec slovenskega zdravstvenega sistema in predsednik Društva uroloških bolnikov Slovenije: "Vse te dokumente bi morali pisati z izkušnjo od spodaj - od uporabnika - navzgor."

Kristina Modic s Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo opozarja na pomanjkanje celostne obravnave bolnikov. Pogreša tudi vizijo: "Vsi vemo, da prihajajo številne nove terapije, ki so drage, tudi novi diagnostični postopki."

Sistemske rešitve pa ponuja tudi pilotni projekt uvedbe farmacevtskih svetovalcev, ki za zdaj pokriva tri četrtine območja države. Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Marjan Sušelj pojasnjuje: "To je tisto, s čimer želimo ambulanto družinskega zdravnika na neki način podpreti. To je trend, ki nam ga zavidajo tudi druge evropske države."

Inštitut za srčne bolezni bo začel delovati maja

Oblikovanje sodelujočega tima pa je tudi eden temeljnih ciljev novega Centra za zdravljenje otrok in odraslih s srčnimi obolenji, pravi priznani srčni kirurg iz Hustona Igor Gregorič in dodaja: "Ker je majhen center, malo ljudi, se bo to verjetno lažje dalo, kot če bi bila to ena ogromna institucija, kjer so zaposleni vsak na svojem koncu." Inštitut je bil ta teden vpisan v sodni register, kolesja bo na polno zagnal predvidoma v začetku maja.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje se kljub napovedi okrogle mize ni udeležila.

Mateja Brežan, Radio Slovenija