Najdena žival: tigrast mlad muc (Bukovje pri Slivnici)

Opis živali: Prijazen in mlad tigrast mucek z malo večjim trebuščkom. Navajen je mačjega peska in drugih muc. Sili v hišo in ima vonj po hlevu (verjetno je spal v hlevu).

Kje je bila žival najdena?

Bukovje pri Slivnici, Gorica pri Slivnici.

Kdaj je bila žival najdena?

Po novem letu.

Kontaktni podatki najditelja:

031/526-619, Maja