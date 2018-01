Pogrešana žival: nemški ovčar (Vikrče - LJ)

Ocenite to novico!

Opis živali: Izgubil se je črno-rjav nemški ovčar z daljšo dlako. Je čipiran in ima kovinsko ovratnico, na kateri je ploščica z imenom Jak in tel. št. lastnika (navedena spodaj). Kuža je vajen ljudi in ni agresiven.

Kje je žival pogrešana? Pogrešan je na Vikrčah pod Šmarno goro.

Od kdaj je žival pogrešana?

8. januar 2018

Kontaktni podatki lastnika:

041/618-666