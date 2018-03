Pogrešana žival: pes nemški gonič (Divača)

Ocenite to novico!

Opis živali: Izgubil se je tribarvni nemški gonič, star skoraj dve leti. Kuža je bele in rjave barve s črnim hrbtom, sliši na ime Ruj. Je brez ovratnice in je čipiran. Če bo mogoče, najditelja prosijo, da ga zadrži do prihoda lastnika. Hvaležni bodo tudi za informacijo, če ga je kdo videl.

Kje je žival pogrešana? Izgubil se je okolici Divače, natančneje pri letališču Gabrk.

Od kdaj je žival pogrešana?

V ponedeljek, 26. 3. 2018, popoldne.

Kontaktni podatki lastnika:

031/850-636 (Ivo Fedrigo)