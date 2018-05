Pogrešana žival: siv muc (Preddvor)

Ocenite to novico!

Opis živali: Izgubil se je muc temno sive barve. Dlaka je srednje dolga in zelo gosta. Ima rumene oči. Nosi rdečo ovratnico, ki pa je elastična in se mu je lahko snela. Muc je star eno leto in je kastriran.

Kje je žival pogrešana? Izgubil se je v Tupaličah, okolica Preddvora.

Od kdaj je žival pogrešana?

6. maj 2018.

Kontaktni podatki lastnika:

030/334-785