Pogrešana žival: siva muca (Lj.)

Ocenite to novico!

Opis živali: Izgubila se je odrasla pepelnato siva muca Lili. Ima rožnato ovratnico s kraguljčkom in medaljonom, na katerem piše Miki ter telefonska številka. Na vratu ima belo piko in solzno desno oko. Je sterilizirana in čipirana. Najditelja muce prosijo, naj pokliče na spodnjo telefonsko številko (čaka ga lepa nagrada).

Kje je žival pogrešana? Izgubila se je na območju Ljubljana Center (Rimska - Aškerčeva - Gregorčičeva - Prešernova).

Od kdaj je žival pogrešana?

24. april 2018.

Kontaktni podatki lastnika:

031/381-139