Pogrešana žival: sivotigrast muc (Škofja Loka)

Opis živali: Sivotigrast muc z daljšo dlako in košatim repom, star leto in pol. Je kastriran in čipiran. Ime mu je Jimi.

Kje je žival pogrešana? Izgubil se je v Škofji Loki na Tavčarjevi ulici.

Od kdaj je žival pogrešana?

Nazadnje viden 29.11 okoli 19.00.

Kontaktni podatki lastnika:

031/206-051