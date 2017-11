Pogrešana žival: trobarvni beagel (Zgornja Polskava)

Ocenite to novico!

Opis živali: Izgubil se je trobarvni beagel, star 7 let. Karakterno je prijazen, radoveden in zaupljiv. Je čipiran in redno cepljen. Ima ovratnico z značko, na kateri je telefonska številka.

Kje je žival pogrešana? Izgubil se je na Zgornji Polskavi.

Od kdaj je žival pogrešana?

Avgust 2017

Kontaktni podatki lastnika:

041/634-780