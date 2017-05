Kako je s pitonom Darwinom zrasel tudi šolski vivarij v Ljubljani

MMC je že drugo leto zapored v sodelovanju z BIC Ljubljana, gimnazijo in veterinarsko šolo, priredil nagradni natečaj, v katerem je podeljeval bone za obisk šolske veterinarske ambulante. Natečaj se je sklenil s 3. družinskim dnevom s hišnimi ljubljenci.

Ko imajo hišni ljubljenci zabavo

Na zelenici v Mestnem logu ob šolski veterinarski ambulanti Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana je bil že 3. družinski dan s hišnimi ljubljenci. Namen dogodka je sproščeno in hkrati strokovno druženje lastnikov najrazličnejših hišnih ljubljencev. Letos se je predstavilo 25 različnih društev in organizacij, ki so kakor koli povezana z blaginjo in dejavnostmi na temo ljubljencev. Zraven razstavnih stojnic je program potekal na glavnem odru in ob njem, prav tako pa tudi v prostorih srednje veterinarske šole, kjer so bili vodeni ogledi prenovljenega vivarija. V šolski veterinarski ambulanti, ki deluje že drugo leto, so dijaki opravljali brezplačne veterinarske preglede in nudili strokovne nasvete.

Manjkali niso niti policijski, reševalni, terapevtski in plešoči psi, psi, ki vlečejo sani, in druga društva ter organizacije, pasje šole in trgovine, ki skrbijo za blaginjo in zdravje naših živali. Otroci so se lahko poigrali v fotokotičku in si na obraz nadeli podobo svoje priljubljene živali.

Na dogodku je bil tudi MMC, ki je z BIC Ljubljana že drugo leto zapored organiziral nagradni natečaj, v katerem smo podeljevali bone za obisk šolske veterinarske ambulante.

Kdo so nagrajenci?

Na Facebookovi strani slona Bansija je vse od 11. aprila do 15. maja potekal nagradni natečaj hišnih ljubljenčkov. V sodelovanju z BIC Ljubljana, veterinarsko šolo in gimnazijo, smo podeljevali bone za obisk šolske veterinarske ambulante. Sodelovali ste tako, da ste pod objavo natečaja objavili risbico, fotografijo ali videoposnetek svojega hišnega ljubljenčka. Prvi dve nagradi sta bili podeljeni na podlagi največjega števila všečkov, ena pa po izboru Bansijeve strokovne žirije. Sodelovalo vas je 18. Vsem se iskreno zahvaljujemo. 1. mesto: Bon v vrednosti 40 avrov v Šolski veterinarski ambulanti: Anja Sedej

2. mesto: Bon v vrednosti 35 evrovv Šolski veterinarski ambulanti: Miha Kostevc

3. mesto: Bon v vrednosti 30 evrov v Šolski veterinarski ambulanti: Ana Topolovec



Letošnja novost: nov šolski vivarij

"Brez zavzetih in delavnih dijakov si takšnega vivarija ne bi mogli privoščiti. Ne gre samo za hranjenje, menjavo vode in čiščenje, potrebno je tudi pozorno spremljanje stanja in vedenja živali, socializiranje in crkljanje. Ob toplih sončnih pomladnih dnevih se vivaristi skupaj z nekaterimi plazilci med glavnim odmorom in po pouku veliko sončijo na travi pred šolo, saj to blagodejno vpliva na plazilce. Zeleni legvan, agame, gekon, pitoni, goži in želve uživajo na soncu. Legvan, agame in želve se pri tem ne morejo upreti še sladki skušnjavi trave in regratovih cvetov," je povedala Lidija Gnidovec, učiteljica biologije in mentorica vivarističnega krožka na BIC Ljubljana, gimnaziji in veterinarski šoli. Sodelavka BIC-a Ljubljana Nina Meh pa je pri tem dodala: "V vivariju je 44 različnih eksotičnih živali, od kuščarjev, kač, hroščev so kameleonov in rib. Dijaki v okviru vivarističnega krožka skrbijo za živali in celotno oskrbo vivarijev."



Vse se je začelo z Darwinom, šolskim pitonom

Začetki vivarističnega krožka na BIC-u Ljubljana segajo 20 let v zgodovino, vse se je namreč začelo z indijskim pitonom Darwinom, prvim prebivalcem šolskega vivarija. Tanek in majhen je prišel na BIC Ljubljana iz mariborskega terarija, danes pa je skoraj 4-metrski kačon, ki si je svoj dom izboril pri nekdanjem dijaku. V tem času je zrasel tudi šolski vivarij, v katerem trenutno prebiva 44 različnih vrst živali, od tega je 16 vrst rib (tropski akvarij, malawi akvarij, akvarij z napihovalkami), 9 vrst plazilcev (želve, kuščarji, kače) in 7 različnih vrst žuželk (paličnjaki, ščurki, mokarji, črički, zoofobi), pa ptičji pajek, volovska žaba, činčila in še kaj. Za vivarij skrbijo dijaki programov veterinarski tehnik in tehniške gimnazije na BIC-u Ljubljana.

MMC-jev slon Bansi zdravstveno v odlični formi

Slon Bansi je bil na prireditvi zraven razglasitve nagrajencev deležen tudi strokovnega veterinarskega pregleda dveh dijakinj veterinarske šole. Menda je v odlični formi, česar je Bansi seveda slontastično vesel. Po nastopu na glavnem odru se je še malce sprehodil po prizorišču in pozdravil otroke, ki so na ta dan, prav tako kot hišni ljubljenci, bili deležni posebne pozornosti in delavnic (npr. poslikave obraza, fotografiranje ob fotosteni, različnih animacij in podobno).

