Viteški anoli - pohlevni kuščarji iz Srednje Amerike

Viteški anoli je drevesna vrsta kuščarja, ki lahko spreminja barvo glede na razpoloženje.

Viteški anoli so kar pohlevni kuščarji. Izvirajo iz Srednje Amerike. Pogosto jih najdemo na Kubi, ime je dobil po kubanski Anoli. Gre za zelo primerno žival za vzdrževanje v terariju.

"Ni zahtevna. Temperatura, ki jo potrebuje za vzdrževanje, je med 18 in 25 stopinj, tako da ni nobenih dodatnih zahtev," je povedal Branko Kolar, vodja Akvarij-terarija Maribor.

Živi od pet do šest let

"V kolikor se kdo odloči gojiti takšno žival doma, kot je anoli, mu je pač potrebno nuditi oskrbo, redno menjavanje pitne vode. Prehranjuje se z vsemi vrstami žuželk, ki jih marsikdo goji doma. To so črvi, mokarji, črički. Ali pa lahko, v kolikor je to komu zamudno, to hrano nabavi v vseh ZOO-trgovinah. K sreči ta kuščar ne dosega ekstremnih velikosti, in ga zadovoljimo že tudi z manjšimi terariji. Živi pa od pet do šest let, v ujetništvu še mogoče kakšno leto več," je še dodal.

