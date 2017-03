Policistki v Izoli rešili izgubljenega psa

Ocenite to novico!

Policistki Policijske postaje Izola sta v četrtek pri rednem delu na cesti iz Izole proti bolnišnici opazili mlajšega psa pasme nemški ovčar, ki se je zmedeno opotekal po vozišču.

Obstajala je velika nevarnost, da bi ga kdo povozil oziroma, da bi prišlo do prometne nesreče, zato sta takoj pristopili do živali in jo zvabili z vozišča.

Deloval je dehidriran, zato sta mu takoj ponudili vodo. Na ovratnici je imel napisano telefonsko številko skrbnika, ki sta ga policistki poklicali in ga do njegovega prihoda zadržali.