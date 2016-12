Zaradi pokanja petard in raket živali prestrašene

Živali poke slišijo precej intenzivneje in glasneje kot ljudje, veliko bolj izostren sluh kot ljudje imajo domači ljubljenčki, kot so mačke, mali glodavci, kunci in dihurji, še posebej ogroženi pa so psi.

Pokanje petard in ognjemeti v novoletnem času ne vznemirjajo le ljudi, prestrašijo in zmedejo se tudi živali.

Družba TAM-TAM zato v sodelovanju z Društvom za zaščito živali Ljubljana tudi letos izvaja akcijo, s katero na plakatih po mestih opozarjajo, da je uporaba pirotehničnih sredstev, še zlasti petard, nepotrebna in nevarna živalim.

Prazniki so lahko prijetni tudi brez pirotehnike

Akcija Petarde? Ne hvala! že četrto leto zapored poteka po središčih 22 slovenskih mest in krajev. Ljubitelji živali z njo pozivajo ljudi, naj pred nakupom in uporabo pirotehničnih sredstev pomislijo tudi na živali. "Prazniki so lahko prijetni in zabavni tudi brez pokanja pirotehnike," so poudarili v Društvu za zaščito živali Ljubljana.

Pokanje živalim predstavlja velik stres

Uporaba določenih pirotehničnih sredstev je dovoljena od danes do 1. januarja. V času pokanja petard in ognjemetov so tako znova aktualni uporabni nasveti, kako hišnim ljubljenčkom in drugim živalim olajšati te za njih naporne dni. Pokanje živalim namreč predstavlja velik stres, s tem pa je ogrožena tudi njihova varnost.

Še posebej trpijo psi

Živali poke slišijo precej intenzivneje in glasneje kot ljudje, veliko bolj izostren sluh kot ljudje imajo domači ljubljenčki, kot so mačke, mali glodavci, kunci in dihurji, še posebej ogroženi pa so psi. Ko so ti zaradi pokanja vznemirjeni, pri njih opazimo pospešeno dihanje oziroma sopenje, nemir in živčnost. Pogosto cvilijo in lajajo, uničujejo predmete, iz situacije pa poskušajo pobegniti.

Tolaženje lahko žival še dodatno razburi

Skrbniki psov pogosto ne vedo, kako naj jim takrat pomagajo oziroma kako naj jih pomirijo, so dejali v ljubljanskem društvu za zaščito živali. V društvu opozarjajo na previdnost pri ukrepih, morebitno tolaženje lahko žival še dodatno razburi. Svetujejo tudi, da se lahko skrbniki živali, ko jim ta zaradi prevelikega stresa tudi pobegne, obrnejo na pristojno zavetišče, veterinarja ali društvo za zaščito živali.

Živalim omogočimo varno zavetje

Novoletni čas je naporen tudi za druge živali v naravi in na kmetiji, saj se pred glasnimi poki pogosto nimajo kam umakniti. Dobro je, da živalim, ki so navadno zunaj, omogočimo varno zavetje v našem domu, če je to seveda mogoče, so poudarili v društvu.

Namesto prižiganja raje narišite ognjemet

V okviru projekta poteka tudi nagradni risarski natečaj, so še izpostavili v društvu. Vse najmlajše in mlade po srcu vabijo, da si svoj ognjemet raje kar narišejo, do 31. decembra pa svoje umetnine pošljejo po elektronski ali navadni pošti na naslov društva.

V tem času sicer poteka tudi vseslovenska akcija Bodi zvezda, ne meči petard, ki prav tako opominja na nevarnosti uporabe pirotehnike.

Po zakonu o razstrelivih in pirotehničnih izdelkih je prodaja pirotehničnih izdelkov dovoljena med 19. in 31. decembrom, petarde, katerih glavni učinek je pok, pa so prepovedane.