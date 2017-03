Psi iz zavetišča kot pobiralci žogic na teniškem turnirju

Os Cãodulas chamaram a atenção no #BrasilOpen do ano passado. Frida, Costela, Mel e Isabelle, os cães gandulas que adoram correr atrás de bolinhas, dividiram a quadra com os jogadores. Foi o máximo! A iniciativa foi da @premierpet, que há anos subsidia a alimentação de milhares de cães e gatos de ONGs por todo Brasil, através do Instituto PremieR pet. Uma das ONGs beneficiadas com produtos PremieR pet é a ABEAC - Associação Bem-Estar Animal Amigos da Célia, que abriga mais de mil cães e gatos e que foi convidada a participar desse projeto com a empresa, trazendo os quatro cães, que depois foram adotados. Os Cãodulas vão estar novamente no Brasil Open 2017!

