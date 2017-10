Američani se vračajo na Mesec. Z astronavti.

Politika določa smer Nasi

7. oktober 2017 ob 15:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trumpova administracija je naposled razglasila dolgo pričakovano spremembo v vesoljski politiki. Ne Mars, prvi cilj je Mesec. Nanj se bodo vrnili astronavti, okoli lune pa bo krožila vesoljska postaja, napoveduje Mike Pence.

Slabo desetletje je bilo sporočilo iz ZDA jasno: gremo na Mars. Rdeči planet je predstavljal naslednjo veliko avanturo, neosvojeni "novi kontinent", ki čaka na Kolumba 21. stoletja. Bivši predsednik Barrack Obama je bil malo po prevzemu mandata jasen. Mesec je zgodba prejšnjega stoletja. "Tam smo že bili," je izjavil. Prekinil je dotedajšnji program Sozvezdje (Constellation) in Nasi dal jasen mandat, naj razvije vse potrebno, da bo ameriška zastava zaplapolala tudi na 60 milijonov kilometrov oddaljenem planetu.

Z nastopom novega predsednika ZDA Donalda Trumpa pa so poznavalci pričeli nakazovati, da se utegnejo zadeve spremeniti. Isto se je dalo razbrati tudi iz Nasinih svežejših načrtov. Zdaj, oktobra 2017, so postale spremembe uradne. Za Združene države Amerike je človek na Marsu druga prioriteta. Prva je vrnitev človeka na Mesec. To je razglasil podpredsednik ZDA in vodja Nacionalnega vesoljskega sveta, Mike Pence.

Spremembe je naznanil na prvi seji dotičnega sveta, obujenega po več desetletjih, in v obširnem komentarju za enega izmed ameriških časopisov. V. d. administrator Nase Robert Lightfoot jih je pozdravil, piše v agencijinem sporočilu za javnost.

Nasa je še do nedavnega načrtovala vrnitev astronavtov na bolj oddaljene misije s projektom ARM, ki je predvideval človeški obisk asteroida v bližini Zemlje. ARM je bil letos odpovedan in kot kaže, bo nadgrajen s precej bolj ambiciozno inačico. Obiskom tal Meseca.

Nova vesoljska tekma že poteka

Temeljni razlog za spremembo je tekma z ostalimi velesilami sveta, ki hitro razvijajo vesoljske kapacitete; še posebej Kitajsko in Rusijo, je mogoče razbrati iz Penceovega govora. Problemi so tako gospodarske kot varnostne narave. Obe državi, še posebej Kitajska, postajajo vse zmogljivejše v orbiti Zemlje in sposobne sestreliti satelite. Ravno na komunikacijski hrbtenici satelitov pa temelji ameriška vojska. ZDA bodo poskušale to grožnjo nevtralizirati, pri čemer bo v prihodnosti zelo na preiskušnji pravo vesolja. Slednje določa, da se vesolje lahko koristi izključno v miroljubne namene.

Države nadalje jemljejo zalet za prihajajočo dobo vesoljskega rudarjenja in kolonizacije drugih nebesnih teles. Rudarjenje je sicer še daleč od ekonomsko smiselnega in tudi tehnologija za početje je globoko v povojih (v Evropi se s tem največ ukvarja Luksemburg); a če ima le en Zemlji bližnji asteroid v sebi več platine, kot so je do zdaj izkopali iz zemlje, potem so surovine z neba le vprašanje časa.

Mesec kot postojanka in črpalka

V tej luči postaja Mesec vse pomembnejši. Je relativno blizu Zemlji, saj potovanje do njega traja le par dni. Je potencialno najdišče dragocenosti, denimo določenega izotopa helija, koristnega za še eno tehnologijo prihodnosti, fuzijo. In še pomembnejše: na njem je veliko vodnega ledu. Voda je nepogrešljiva za človeška bitja, lahko pa se jo tudi razbije na kisik (za dihanje in gorenje) ter vodik (gorivo). Mesec bo torej nekoč črpalka in človeška postojanka, nenazadnje pa bo koristil tudi za komunikacije in globlje v Osončje ter observatorije.

Te potenciale so v tekočem desetletju prepoznali Rusija in Kitajska, ki sta za Luno pripravili (in tudi že izvedli) vse številnejše misije. Marsu posvečata neprimerljivo manj pozornosti. Rdeči planet je daleč, za kak red velikosti dražji, precej bolj tvegan; predvsem pa - vsaj srednjeročno - nima bistvenih koristi za morebitno vesoljsko ekonomijo.

Marsova privlačnost je predvsem v potencialu naslednje velike trofeje, dokaz zmogljivosti naroda in človeškega napora. Kar pa je bilo do zdaj očitno še najbolj povabljivo za ZDA.

Nič več; tudi Združene države Amerike so prepoznale, kje je vzniknila nova vesoljska tekma. Bolj kot simbolika odtisa škornja v rdečem prahu je prevladala realnost tekme za prostor, komunikacije in surovine.

Pence: Programu bomo vrnili fokus

"Amerika bo ponovno vodilna v vesolju," sporoča Pence - sodeč po sporočilu za javnost iz Bele hiše. Vesoljski program je po njegovem preveč široko zastavljen, primanjkuje pa mu osredotočenosti. "Ameriški vesoljski program bomo refokusirali proti človeškemu raziskovanju in odkrivanju. [...] To pomeni, da bomo znova vzpostavili našo prisotnost na luni, kar je strateški cilj vitalnega pomena," je zapisal Pence. "Obnovili bomo zavezo Amerike do ustvarjanja vesoljske tehnologije, ki je potrebna za zagotavljanje nacionalne varnosti."

Pri tem bodo pomemben faktor tudi interesi gospodarstva in zasebnega sektorja; civilne družbe, pri raziskovanju vesolja. ZDA bodo z reformami na različnih področjih širile nabor priložnosti za ameriške državljane in poskrbele, da ZDA ostanejo na čelo gospodarskega razvoja tudi v vesolju.

Mars pride na vrsto kasneje

Mars sicer ni povsem prezrt, a očitno v drugi vrsti. Amerika bo tja poslala človeka, a šele, ko bo lunarni del vzpostavljen, je poudaril Pence. "Naši astronavti se bodo vrnili na Mesec, a ne le zato, da v prahu pustijo zastave in odtise; temveč zato, da vzpostavijo temelje za kasnejše misije na Marse in tudi dlje," je povedal v govoru.

Fizična vrnitev na Mesec je voda na mlin Evropski vesoljski agenciji, ki se zavzema za mednarodno vzpostavitev prave naselbine na Luni kot naslednice ISS-ja.

Z denarjem na dan ali pa ...

Ni pa razkril konkretnih načrtov in oprijemljivih ciljev, niti časovnice. Prav tako ni jasno, kdo bo vse to plačal. Vse omenjeno v prejšnji povedi je neobhodna nujnost za izvedbo. Pričakovati je sicer, da bo obujeni Nacionalni svet za vesolje skupaj s zakonodajno vejo oblasti v prihodnosti za vse to poskrbel. A vse dokler ne bo, tudi Penceove besede ne morejo meso postati.

Še posebej denar bo problem. Pence je namreč označil precej ciljev. Ne le, da se bodo ZDA šle pionirstva pri vrnitvi na Luno in postavile orbitalno postajo pri njej (kot kaže, v sodelovanju z Rusijo). Istočasno bodo vzdrževale prisotnost v nižji Zemljini orbiti. To pomeni ali ohranjanje obstoječe Mednarodne vesoljske postaje ali gradnja nove; v vsakem primeru pa več milijard dolarjev stroškov samo na ta račun.

Naj bo Mars, Luna ali nova orbitalka pri Zemlji, v vsakem primeru bodo ZDA morale povečati vesoljski proračun; sploh za prvi dve postavki izdatno. S zdajšnjih 17 milijard dolarjev letno se bo moral skoraj podvojiti, da zaobjame vse.

Pence pa je v govoru namignil, kako utegne država vse to pripeljati pod streho. Zasebni sektor. Načrtovani dvojček težkonosilne rakete SLS in vesoljske ladje Orion, ki naj bi opravil ključno delo pri izvedbi vseh teh načrtov, bo stal (predvidoma) več kot milijardo dolarjev na izstrelitev. Le-te so predvidene vsako leto po letu 2022, da bi zgradili načrtovani Globoko vesoljski portal. Zasebni podjetji SpaceX s težkonosilko Falcon Heavy, katere krstni polet je predviden še za letos, ter Blue Origin z raketo New Glenn obljubljata isto storitev za le tretjino cene. Koliko je obljuba realna, bo pokazal čas. A če bo, potem bo morda Nasa v isti proračun stlačila precej več aktivnosti.

Od leta 1972 samo v nižjo orbito

V vsakem primeru bo to ogromen korak naprej pri raziskovanju vesolja. Od leta 1972, ko se je končala še zadnja v seriji slavnih misij Apollo, človek ni šel višje od nižje Zemljine orbite, torej okoli 400 kilometrov nadmorske višine. Takrat se je začela era vesoljskih čolničkov (Space Shuttle), ki je trajala vse do leta 2011, in osredinjenosti na različne vesoljske postaje v tirnici okoli Zemlje.

S padcem železne zavese so sicer predsedniki ZDA začeli pogledovati dlje in politično blagoslavljati programe, ki bi človeštvo vrnili na Mesec, spravili na Mars in tudi dlje. A od njih ni ostalo praktično nič, saj so si jih drug drugemu ob menjavi oblasti - odpravljali. Tudi zato je potrebno Penceove besede, dokler jih država ne podpre z denarjem jemati z rezervo. Kot odmev tistih časov sicer ostajata omenjena raketa SLS (ki bo narejena deloma iz starejše opreme) in vesoljska kapsula/ladja Orion, katere razvoj se je prav tako sprožil na začetku tisočletja.

Trenutno najbolj aktualen načrt Nase, Globoko vesoljski portal, predvideva po najmanj eno izstrelitev omenjenega dvojčka na leto, začenši z letom 2022. V nebo bi ponesel astronavte in opremo, potrebno za gradnjo orbitalke pri Mesecu. Pri sami orbitalki pa bi proti koncu naslednjega desetletja začeli graditi t. i. Globoko vesoljski transport, vesoljsko ladjo, ki naj bil leta 2033 astronavte ponesla na večletno potovanje mimo Venere in okoli Marsa.

Prej omenjeni SpaceX ta čas prihaja na dan z načrti, kako naj bi podjetje človeka na Mars poslalo že z letom 2024. A za zdaj nima ne rakete za to, niti denarja, še manj je jasno, kako bi ga sploh lahko zbral. Razen z državo. Splošno sprejeta ocena je namreč, da bi misija na Mars s človeško posadko in vrnitvijo domol stala okoli 100 milijard dolarjev.

Kaj bo z ISS-jem

Penceov govor meče še dodatno senco na usodo Mednarodne vesoljske postaje. ISS ima zagotovoljeno financiranje do leta 2024 in sodelujoče države bodo kmalu morale sprejeti odločitev, ali bodo namenjale več milijard dolarjev letno za podaljšanje do leta 2028. Če bo program vrnitve na Mesec res stekel, potem bo bržkone tja odtekel tudi denar.

Aljoša Masten