Aplikacija WhatsApp z novimi pravili po umorih v Indiji

Policija ljudi s težavo prepričuje v netočnost informacije

20. julij 2018 ob 13:39

New Delhi - MMC RTV SLO

Pri mobilni aplikaciji WhatsApp bodo omejili število poslanih sporočil; ta ukrep je bila družba prisiljena sprejeti po številnih umorih v Indiji, ki so jih sprožile govorice o ugrabitvah otrok.

Indija je največji trg za to izjemno priljubljeno brezplačno mobilno aplikacijo, ki omogoča deljenje slik, sporočil in klicev. V več skupinah – aplikacija omogoča, da uporabnik eno sporočilo pošlje do 256 prejemnikom hkrati –, so se pojavile govorice o domnevnih ugrabitvah otrok.

To je sprožilo val nasilja. Uporabniki WhatsAppa so namreč sumljivim osebam na ulici začeli fizično groziti, posledično pa je bilo v Indiji od aprila letos ubitih najmanj 18 ljudi, mediji poročajo celo o višji številki.

Policija (ne)uspešno prepričuje ljudi

Policija v Indiji naj bi se neuspešno borila s prizadevanji, da ljudi prepriča v netočnost informacije, poroča BBC. V enem od zadnjih linčev je bil tako ubit javni uslužbenec, ki ga je vlada poslala v vasi, da bi zanikal govorice.

Indijska zvezna vlada je opozorila WhatsApp, ki je v lasti Facebooka, da se ne bo mogel izogniti "odgovornosti za vsebino", ki so jo njegovi uporabniki delili. WhatsApp, ki ima v Indiji 200 milijonov uporabnikov, se je odzval z besedami, da je "zgrožen nad temi groznimi dejanji nasilja" in da je nastalo stanje za družbo "izziv, v katerega se bosta morala vključiti tudi vlada in civilna družba".

Umaknite gumb za hitro prepošiljanje

Družba je tako na svoji spletni strani naznanila, da uvaja testno omejevanje pošiljanja sporočil za svoje uporabnike. Za uporabnike v Indiji pa bodo omejitve še strožje, kar pomeni, da bo lahko en uporabnik eno sporočilo poslal le petkrat in torej ne več 256-krat.

Iz WhatsAppa so sporočili, da bo tako omejili pogostnost prepošiljanja sporočil, kar pa ne pomeni, da sporočila uporabniki ne bodo znova prepošiljali verižno naprej. Prav tako bodo umaknili gumb za hitro prepošiljanje "quick forward", ki je zdaj nameščen kot možnost ob fotografijah in videoposnetkih.

K. Št.