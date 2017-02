Bo kri komodoškega varana novo antibakterijsko orožje?

Laboratorijski testi so obetajoči

26. februar 2017 ob 19:08

Fairfax - MMC RTV SLO

Raziskovalci virginijske univerze George Mason so v krvi komodoškega varana odkrili močne protimikrobne peptide, ki so povsem uničili bakterije Mrsa in Pseudomona aeruginosa.



Bakterijska odpornost na antibiotike bi lahko po nekaterih ocenah do leta 2050 ubila več kot 300 milijonov ljudi in povzročila na desetine bilijonov škode, saj bi že danes nenevarne okužbe lahko postale smrtonosne.



Nekaj novih odkritij v boju proti odpornosti je že bilo narejenih, najnovejše pa prihaja iz krvi komodoškega varana, v Indoneziji živečega kuščarja, piše spletni portal IFLScience. Ta ima v svoji krvi posebno mešanico kemijskih spojin, ki so smrtni sovražniki bakterije. Gre za t.i. KAMP-e oz. kationske antimikrobne peptide, katerih različico imamo tudi ljudje. A varani jih imajo kar 48, od katerih jih je 47 močno antibakterijskih.



Ekipa z univerze George Mason jih je uspela izolirati iz krvi komodoškega varana in sintetizirala osem svojih različic varanovih KAMP-ov. V testu jih je postavila nasproti dvema na antibiotike odpornima vrstama bakterij – Mrsa in Pseudomona aeruginosa. Vseh osem različic je uspelo ubiti slednjo, sedem pa jih je uspelo povsem pokončati obe vrsti bakterij.



Prisotnost teh KAMP-ov v krvi varana je verjetno razlog, zakaj imajo lahko ti kuščarji v ustih tako pestro populacijo izredno nevarnih bakterij, ne da bi dejansko zboleli. Do človeških poskusov je seveda še daleč, a obeti s krvjo varana so izredno zanimivi.

A. Č.