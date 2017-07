Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Majhni roboti so se izkazali kot precej učinkovito sredstvo proti bakterijam v vodi. Foto: Youtube Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bomo umazano vodo čistili z mikroroboti?

Za zdaj gre zgolj za delujoči koncept

30. junij 2017 ob 14:02

Stuttgart - MMC RTV SLO

Nemško-španski ekipi raziskovalcev je uspelo razviti mikrorobote, ki lahko plavajo po vodi in uničujejo bakterije, pri čemer so veliko učinkovitejši kot nekatera druga sredstva.

Številni predeli sveta se spopadajo z onesnaženo vodo, pri čemer bi jim iznajdba raziskovalcev z nemškega inštituta Maxa Plancka ter inštitutov ICREA, IBEC in barcelonskega inštituta za znanost in tehnologijo lahko precej pomagala.



Majhni roboti, ki so jih razvili, so sferične oblike in jih na eni polobli prekriva magnezij, na drugi zlato, delček pa je železen, poroča portal IFLScience. Magnezij deluje kot potisno sredstvo po vodi, zlati del pa nase lovi bakterije, ki jih nato pokončajo srebrni nanodelci. S premikanjem po vodi roboti maksimizirajo možnosti, da se zaletijo v bakterijo.



Prevleka magnezija zadostuje za okoli 20-minutno plavanje, po tem času pa jih lahko z magnetom poberejo iz vode, kar je veliko bolj enostavno kot čistiti vodo, v kateri so bila določena kemična čistilna sredstva, proti katerim bakterije tudi razvijejo odpornost. Slednja so tudi veliko manj učinkovita, saj v povprečju ubijejo le okoli 35 odstotkov bakterij E. coli, medtem ko so jih roboti v preizkusu ubili okoli 80 odstotkov.

Ti majhni roboti bi se torej lahko pokazali kot zelo dobra rešitev na območjih z malo vode in na območjih, kjer druge sterilizacijske metode pomenijo tudi izgubo vode.

A. Č.