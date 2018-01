Bonobi imajo radi barabe

Naklonjenost do zlonamernosti

8. januar 2018 ob 16:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Opice bonobi imajo raje "barabe" kot prijazneže, na veliko presenečenje raziskovalcev univerze Duke. Bonobi so namreč znani po svoji neagresivnosti.

Ljudje naj bi bili bolj naklonjeni do prijaznih posameznikov kot do neprijaznih. Raziskovalci univerze Duke (ZDA) so zagrizli v vprašanje, ali to značilnost z ljudmi (homo sapiens sapiens) delijo tudi pritlikavi šimpanzi (bonobi, pan paniscus).

Dozdajšnje raziskave na ljudeh kažejo, da človeški dojenčki že pri treh zlahka razlikujejo med prijazneži ter zlonamerneži, trdijo na Duku.

Znanstveniki so pričakovali podobnost, izidi pa so pokazali nasprotno, piše v sporočilu za javnost. Raziskava je objavljena v znanstveni publikaciji Current Biology.

V zavetišču Lola ya Bonobo (Demokratična republika Kongo) so 24 bonobov podvrgli paru različnih poskusov.

Risankasti zlobneži kradejo, porivajo

V prvem so gledali videoposnetek, vsebujoč figurico, ki je poskušala zlezti na hrib. Pred vrhom je protagonista pričakal ali zlohotnež, ki jo je porinil nizdol, ali pa dobrohotnež, ki ji je pomagal navzgor. Po ogledu so pritlikave šimpanze pričakali prigrizki: dva kosa jabolka, vsak na svojem prtičku, opremljenem ali z zlobnežem ali prijaznežem.

Pri drugem eksperimentu je človeški igralec odvrgel oziroma "izgubil" plišasto igračo. Nekdo drugi je predmet pobral in ga skušal vrniti, a brez uspeha, saj je tretja figura pridrvela in v zadnjem trenutku igračo ukradla. Oba sta po poskusu bonobom ponujala jabolčne krhlje, raziskovalci pa so opazovali, od katerega jo bodo opice najprej sprejele.

V obeh poskusih so pritlikavi šimpanzi razlikovali med prijaznežem in barabo; v nasprotju z ljudmi pa so nagrade raje sprejeli od barab.

Naklonjenost se še povečala

Še več. Raziskovalci so še pred začetkom vsega izmerili "osnovno naklonjenost" do obeh likov. Ugotovili so, da se je naklonjenost do barab po "zlih" dejanjih še povečala.

Za to mora biti dober razlog

Kako to intepretirati, še posebej z evolucijskega vidika? Raziskovalci so prepričani, da za tem stoji dober razlog, piše v sporočilu za javnost. Pritlikavi šimpanzi morda nesramnost dojemajo kot znak višjega družbenega položaja in nesramneže poskušajo obdržati na svoji strani - ker se močni zavezniki splačajo.

Da bi interpretacijo preverili, so na Duku izvedli še tretji, dodaten poskus. Štiriindvajseterici so pokazali še en video, v katerem je risankasta podoba zavzemala privlačno mesto in pri tem odganjala tekmece. Bonobi so - ponovno - pokazali naklonjenost do zmagovalca, ki je mesto zasedal, v nasprotju s tistimi, ki so se vdali.

Sodelovanje z zmagovalci lahko pripelje do prednosti: več hrane, prijateljev, in manjša možnost, da sami postanejo žrtev, ugotavljajo na Duku.

Ni pa mogoče kar sklepati, da je nasprotovanje barabam edinstvena lastnost ljudi, nadaljujejo.

V človeški družbi je mehanizem bržkone drugačen. Odganjanje hudodelcev zmanjša možnost, da se bodo drugi posamezniki sploh odločili da delinkventno pot. Ta jih namreč lahko pripelje do izločenja iz družbe.

Ravno ta lastnost pa ljudem omogoča edinstvene načine sodelovanja v velikih množicah, so sklenili raziskovalci.

Agresivni šimpanzi, neagresivni bonobi

Pritlikavi šimpanzi so ogrožena vrsta, ki živi le v deževnem gozdu okoli reke Kongo. Znani so po tesno povezanih skupnostih, ki jih vodijo samice; ter izjemni odprtosti in visoki aktivnosti na področju spolnosti. So tudi ene najinteligentnejših živali sploh, obdarjene z občutkom za ritem.

So eden izmed dveh članov rodu šimpanzov (pan). Drugi člani so t. i. navadni šimpanzi (pan troglodytes). Zanimiva razlika med bonobi in šimpanzi je agresivnost. Pritlikavi so znani po precej nižji stopnji agresivnosti ter višjim altruizmom, medtem ko so navadni šimpanzi lahko zelo surovi, uničevalni ter imajo radi alkohol.

Oboji so sicer sposobni ločevanja med dejanskim in namišljenim svetom.





Al. Ma.