Brexit že zahteval prvo žrtev: beg možganov

Najbolj prizadeta je univerza Cambridge

4. junij 2017 ob 18:39

London - MMC RTV SLO

Več kot 1.300 akademikov iz Evropske unije je v zadnjem letu zapustilo britanske univerze, zaradi česar na Otoku že govorijo o begu možganov, ki ga je sprožil prihajajoči brexit. V samo dveh letih se je število odhodov univerzitetnega osebja z britanskih univerz povečalo za 30 odstotkov.

Med najbolj prizadetimi univerzami sta Cambridge, ki je v zadnjem letu dni izgubil 184 članov osebja (35 odstotkov več kot med letoma 2014 in 2015), in Edinburg, ki je izgubil 96 članov osebja iz EU-ja.

Kot ob tem poudarja Guardian, podatki univerz sicer ne upoštevajo novega osebja, ki je prišlo iz EU-ja. 64 univerz, ki je posredovalo podatke za zadnje leto, je sporočilo le, da jih zapušča skupno 1.393 članov osebja iz EU-ja. In medtem ko je kar nekaj takih, ki Otok zapuščajo v okviru običajnega roka, podatki vzbujajo strahove, da, ker britanska vlada noče zagotoviti pravic državljanom EU-ja, to negativno vpliva na sposobnost univerz zadrževanja svojega (tujega) osebja.

23 odstotkov jih je iz EU-ja

Nedavna analiza organizacije Russell Group, ki predstavlja 24 vodilnih britanskih univerz, je pokazala, da je na britanskih univerzah 24.860 članov osebja iz drugih držav EU-ja, kar je 23 odstotkov vseh akademikov.

"Te ugotovitve so skrb vzbujajoče in poudarjajo, kako škodljiva je odločitev vlade, da ne zagotovi pravic članom osebja iz EU-ja. Theresa May se najbrž hoče predstaviti kot močna in trdna kandidatka, a ustvarja nevarno negotovost na naših univerzah," pravi Sally Hunt, generalna sekretarka sindikata univerz. "Po svoji naravi je visoka izobrazba mednarodna, čezmejna izmenjava znanja pa je ključna za naš uspeh. Če hočemo ohraniti naš sloves izvrstnosti, morajo biti naše univerze neobremenjene, ko pride do privabljanja in ohranjanja tujega osebja in študentov."

Theresa May za skrajno različico brexita

Tim Bradshaw, direktor Russell Groupa, prav tako poziva k zagotovilom. "Študenti, predavatelji, raziskovalci in preostalo strokovno osebje z vse Evrope so tisti, s pomočjo katerih je naš visokošolski sektor vodilni na svetu. Hočemo, da ostanejo tudi, ko Velika Britanija zapusti EU. Potrebujemo imigracijski sistem, ki nam omogoča pridobivanje in ohranjanje najboljših umov z vsega sveta," je povedal. "Pozivamo vlado, naj zagotovi, da bodo državljani EU-ja, ki živijo in delajo v Veliki Britaniji, lahko ostali in ohranili pravice, ki jih trenutno imajo. Mednarodno osebje in študenti so naša prva prioriteta."

Julian Huppert, akademik in kandidat liberalnih demokratov, ki je zbral podatke o odhodih akademikov iz EU-ja, je za Guardian povedal, da je zaradi brexita strmo poraslo število Evropejcev, ki zapuščajo Otok. "Theresa May nosi nekaj odgovornosti, ker zagovarja skrajno različico brexita, ki bo pretrgala naše vezi z Evropo in ne bo zagotovila pravic državljanom EU-ja. A ker laburisti nočejo podpreti svobodnega gibanja in namesto tega podpirajo Mayevo, pomeni, da nimamo nobene utehe. Liberalni demokrati se zavzemamo za pravice državljanov EU-ja in da bi imelo končno besedo ljudstvo, s priložnostjo, da zavrnejo slab dogovor za brexit in ostanejo v EU-ju."

Minister, pristojen za univerze, Jo Johnson, vztraja, da bodo torijci čez celoten proces brexita "zagotovili, da Velika Britanija ostane zaželeni kraj za znanstvenike in inovatorje, državljani EU-ja pa da bodo imeli zagotovljen status". "Theresa May ima načrt, kako uspešno zapustiti EU, da bodo naše vodilne univerze še naprej cvetele," je dejal. "Vse, kar ponujajo liberalni demokrati, je Jeremy Corbyn kot premier, v koaliciji kaosa, ki bi zmotila pogajanja za brexit in ogrozila našo prihodnost."

K. S.