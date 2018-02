Znanstvenikom uspelo laboratorijsko vzgojiti človeško jajčece

Ohranjanje plodnosti deklic, ki so jih zdravili zaradi rakavih obolenj

9. februar 2018 ob 13:29,

zadnji poseg: 9. februar 2018 ob 13:58

Edinburg - MMC RTV SLO

Raziskovalci edinburške univerze so objavili, da jim je kot prvim uspelo vzgojiti človeška jajčeca v laboratoriju. Nova tehnika bi lahko pripomogla k ohranjanju plodnosti deklic, ki so jih zdravili zaradi rakavih obolenj.

Prav tako naj bi bila to priložnost za nove raziskave razvoja človeških jajčec, ki je še vedno precejšnja skrivnost za znanstvenike, je poročal BBC. Raziskovalci so svoj dosežek označili kot vznemirljiv preboj. Ženske se rodijo s spolno nezrelimi jajčeci v jajčnikih, ki se v celoti razvijejo šele po puberteti. Po desetletjih dela lahko zdaj znanstveniki vzgajajo jajčeca do zrelosti tudi zunaj jajčnikov. To zahteva skrben nadzor laboratorijskih razmer, vključno z ravnjo kisika, hormonov, aminokislin.

Toda medtem ko so znanstveniki dognali možnosti vzgoje jajčec v laboratoriju, je metoda, objavljena v reviji Molekularna reprodukcija ljudi, še vedno precej neučinkovita, saj zrelost doseže zgolj 10 odstotkov jajčec. Ker niso bila oplojena, tudi ni jasno, ali so uporabna.

V človeškem telesu nekatera jajčeca dozorijo v najstniških letih, druga pa lahko tudi več desetletij kasneje.

Raziskave na mišjih jajčecih, ki so jih opravili pred 20 leti, so pokazale, da se ta tehnika lahko uporablja za vzrejo živih živali.

Neplodnost zaradi kemoterapije

Ženske lahko pred začetkom zdravljenja rakavih obolenj zamrznejo zrela jajčeca ali celo zarodke, če so bile že oplojene. To pa ni mogoče za deklice z rakom v otroštvu. Trenutno lahko pred zdravljenjem zamrznejo tkivo jajčeca, ki ga nato vrnejo pozneje, v zrelih letih, če pacientka želi imeti lastne otroke. Toda če se v zamrznjenem vzorcu pojavijo nepravilnosti, zdravniki uporabo jajčec opredelijo kot preveč tvegano. Možnost vzgoje jajčec v laboratoriju bi bila zato boljša možnost.

G. C.