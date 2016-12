Delovati je začel evropski satelitski sistem Galileo

Sistem je vreden 10 milijard evrov

15. december 2016 ob 07:55

zadnji poseg: 15. december 2016 ob 14:07

Bruselj

Evropski satelitski sistem Galileo, ki ga je Evropska vesoljska agencija v sodelovanju z Evropsko komisijo začela izvajati leta 1999, je prvič postal na voljo uporabnikom.

Galileo prinaša natančnejši signal in boljšo pokritost z njim, sistem pa naj bi v celoti dokončali leta 2020. Storitev je sicer brezplačno dostopna po vsem svetu, na voljo pa bo le pametnim telefonom in navigacijskim napravam z mikročipi, združljivimi s sistemom Galileo. Kot je pojasnila tiskovna predstavnica Evropske komisije Mirna Talko, bo predtem morda pri nekaterih napravah treba še posodobiti programsko opremo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V nasprotju s sistemom GPS bo Galileo pod nadzorom civilnih oblasti EU-ja, ki želi z njim poleg GPS-ju konkurirati tudi ruskemu Glonasu. Evropski sistem satelitske navigacije naj bi za več kot dvakrat izboljšal navigacijske zmogljivosti ter signale na oddaljenih območjih na severu Evrope in v velikih mestih, kjer zaradi visokih zgradb prihaja do motenj. Na voljo bo sicer tudi za uporabo v vojaške namene.

V nasprotju s sistemoma GPS ali Glonas, ki sta sposobna locirati do nekaj metrov natančno, naj bi Galileo iz vesolja usmerjal na meter natančno. Segel bo tudi na območja, kjer signala trenutno ni, recimo v predore. Tako bo med drugim olajšal iskalne akcije v odročnih krajih.

Hitrejše reševanje

S storitvijo za iskanje in reševanje bo ljudi, ki so poslali klic v sili z oddajnika, povezanega s sistemom Galileo, mogoče najti in rešiti hitreje, saj se bo čas za njihovo izsleditev skrajšal na samo 10 minut. To storitev nameravajo pozneje še izboljšati, tako da bo tudi pošiljatelj klica v sili obveščen, da je bil izsleden in da je pomoč na poti, so sporočili iz Evropske komisije.

Prva dva satelita sistema Galileo so v orbito izstrelili oktobra 2011, leto pozneje pa sta jima sledila še dva. Z nadaljnjimi izstrelitvami so morali zaradi tehničnih težav nato počakati več kot eno leto.

Sistem, ki ga trenutno sestavlja 18 satelitov, je vreden deset milijard evrov. Do leta 2020 naj bi okoli Zemlje krožilo do 30 satelitov. Galileo naj bi v prvih 20 letih svojega delovanja gospodarstvu EU-ja prispeval okoli 90 milijard evrov. Komisija sicer predvideva, da bo svetovni trg satelitske navigacije do leta 2020 vreden okoli 244 milijard evrov.

B. V.