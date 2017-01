Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Večina diagnoz raka na požiralniku in želodcu je postavljenih v poznem stadiju bolezni. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dihalni test bi lahko pomagal odkriti raka želodca in požiralnika

Razvijajo nov diagnostični test

30. januar 2017 ob 22:24

London - MMC RTV SLO

Na Evropskem kongresu o raku so predstavili test, ki meri raven petih kemikalij v izdihanem zraku in bi lahko pomagal k hitrejšemu odkritju raka na želodcu in požiralniku.

Na leto po vsem svetu diagnosticirajo okoli 1,4 milijona primerov raka na požiralniku in želodcu. Večina diagnoz je postavljena v poznem stadiju predvsem zaradi neznačilnih simptomov, ki jih je mogoče pripisati tudi drugim boleznim. Ravno pozna diagnoza je kriva, da je le 15 odstotkov bolnikov s tema dvema vrstama raka še živih pet let po postavitvi diagnoze.

Sheraz Markar z Imperial kolidža v Londonu, kjer so razvili test, je na kongresu povedal, da zdaj za odkritje omenjenih vrst raka uporabljajo endoskopijo, drago in invazivno metodo, ki s seboj prinaša tudi nekaj tveganj. "Test izdihanega zraka bi lahko v prvi vrsti pripomogel k zmanjšanju nepotrebnih endoskopij. Na dolgi rok pa bi pomenil zgodnejšo diagnozo in zdravljenje, posledično pa tudi boljše možnosti preživetja," je po poročanju spletnega portala ScienceDaily povedal Markar.

Test meri raven točno določenih kemikalij

Študija je temeljila na rezultatih predhodnih raziskav, ki so pokazale na razlike v ravneh točno določenih kemikalij (maslena, pentanojska in heksanojska kislina, butanal in dekanal) pri bolnikih, ki so imeli raka na želodcu in požiralniku, v primerjavi z bolniki, ki so imeli zgolj simptome, a raka niso imeli. Nova raziskava je poskusila ugotoviti, če bi lahko to "kemično sled", za katero se je zdelo, da določa vrsto raka, uporabili kot temelj za nov diagnostični test.

V študiji je sodelovalo 335 bolnikov, med njimi je bilo 163 ljudi, ki so jim z endoskopijo diagnosticirali raka na želodcu ali požiralniku, pri preostalih 172 pa je endoskopija raka ovrgla. Vseh 335 vzorcev so analizirali z ionsko masno spektrometrijo, ki omogoča merjenje majhnih količin različnih kemikalij tudi v izdihanem zraku. Test se je izkazal za izredno učinkovitega, saj je kar v 85 odstotkih potrdil diagnozo postavljeno z endoskopijo.

"Rakave celice se razlikujejo od zdravih, zato tudi proizvajajo različno mešanico kemikalij. Študija nakazuje, da bomo lahko na podlagi razlik v ravni kemikalij v izdihanem zraku ločili bolnike, ki imajo raka na želodcu ali požiralniku od tistih, ki ga nimajo," je povedal Markar in dodal, da bodo v prihodnjih treh letih nadaljevali s študijo na večjem vzorcu bolnikov.

Sa. J.